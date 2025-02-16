前國乒教練吳敬平開砲「資本逼退樊振東」 同行卻駁斥

前中國乒乓球教練吳敬平（右）和國手樊振東合影。（取材自微博）

昔日中國乒乓球金牌教練吳敬平15日發長文，砲轟現在的國球「老一輩創下的基業已經被揮霍得差不多了」，並重批「當『國球』被資本裹挾為商業比賽站台的時候就已經變味了」，「目前國乒男隊人才嚴重斷檔，卻逼退當打之年的樊振東」。吳敬平發文引發軒然大波，獲大批網民力挺，不過也有前國乒教練發聲駁斥。

綜合米修體育、鳳凰網報導，吳敬平曾長期擔任中國男乒教練，先後培養呂林、秦志戩、馬琳、王皓、陳玘、樊振東和許昕等多位世界冠軍，於2019年退休 。近兩年，吳敬平多次在社交平台公開發聲，力挺樊振東，為其境遇遭遇鳴不平。

去年年底，巴黎奧運 男單冠軍樊振東宣布退出世界排名，並提出WTT（世界乒乓球職業大聯盟）的相關規定自己難以承受。

吳敬平15日發文，開頭直言看到最近乒壇亂象，內心非常難過，「當『國球』被資本裹挾為商業比賽站台的時候就已經變味了，現在的『國球』已經不是我們為之奮鬥幾十年的那個『國球』了，把我們老一輩創下的基業已經揮霍的差不多了」。

前中國乒乓球教練吳敬平。（取材自微博）

對於WTT最近調整運動員參賽等規則，吳敬平批評此舉是避重就輕，沒有取消罰款條例，反而加大罰款力度；沒有恢復樊振東、陳夢的世界排名，僅是讓他們享有參賽權；未來樊振東、陳夢如果參加國際比賽，需要從資格賽打起，「這是一個天大的笑話」。

吳敬平此文一出，掀起軒然大波，許多乒壇大老和網友開始質疑中國乒協主席、WTT董事會主席劉國梁。

不過，也有人不認同吳敬平的說法。「懂球帝」報導，曾培養出劉國梁、孔令輝、張繼科 等大滿貫球員的前國乒男隊主教練、現任國青國少隊總教練尹肖，發文稱所謂「樊振東被資本裹挾逼退」是「顛倒黑白」。

對於「國乒的基業被揮霍光」、「人才斷檔」之說，尹肖表示，「這簡直是對這代乒乓人付出艱辛努力的侮辱」，「任何的新老交替都會取得一些驚喜，也會交一些學費，但這些過程都是必經之路，談何青黃不接？」