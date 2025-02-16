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「哪吒2」前進北美 盛況破20年紀錄 觀眾瘋繳「哪吒稅」

中國新聞組／北京16日電
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「哪吒2」掀海外觀影熱潮，多地戲院預售票秒殺。圖為觀眾們在影廳內觀賞該片。 （中新社）
「哪吒2」掀海外觀影熱潮，多地戲院預售票秒殺。圖為觀眾們在影廳內觀賞該片。 （中新社）

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）掀海外觀影熱潮，當地時間14日在北美地區上映後，如預期「大鬧北美」，預售票房和排片量均創下該地區近20年華語影片新紀錄；澳洲、紐西蘭預售也是開票即「秒空」。有外國觀眾看到哭，讚「哪吒2」是「中國動畫的傑作」，不少美國觀眾在社交平台小紅書繳「哪吒稅」（Nezha tax），曬出電影票根和觀後感。

據央視報導，「哪吒2」由華人影業有限公司負責海外發行。此次在美國當地48個州超400個城市的770間影院同步上映，在加拿大上映地區覆蓋當地10省42個城市。「哪吒2」的預售票房和排片量均創下北美地區近20年來華語影片新紀錄，在華人聚集的洛杉磯等多個城市尤其受歡迎，部分戲院座位在觀影黃金時段基本售罄，部分影院甚至增設午夜場次以滿足觀眾需求。

據大公報報導，洛杉磯華人小島14日前往影院觀看「哪吒2」，分別看了IMAX和普通場，「尤其是臨時加場的IMAX，票是要搶的」，身邊很多美國朋友覺得「哪吒2」的畫面非常好，動畫設計也很棒，「外國人也能共情，我旁邊坐著的一個白人男性觀眾就哭得挺慘」。

在大洋洲地區，「哪吒2」已於2月13日正式上映，排片規模達124間影院，也創下近20年華語影片排片紀錄。據大公報報導，澳洲雪梨、紐西蘭奧克蘭等多個城市的影院基本座無虛席，大批華人觀眾搶票觀影，預售票開票即「秒空」，黃金時段一票難求。

紐西蘭奧克蘭華人留學生安安說，首映當日IMAX場次開票即售罄，「420人的大廳全部滿座，連過道都擠滿了人。甚至有觀眾買了第一排的『頸椎病治療位』，站在最後一排走廊觀看」，「本地影院從未見過中國國產片如此爆滿」；現場有華人家庭，也有外國觀眾，自己身邊坐著一位母親帶兩個小孩，孩子不太會說中文，但全程驚嘆「OMG」。

報導指出，外國觀眾回響熱烈，觀眾普遍稱讚電影整體的動畫效果和製作水準，被「我命由我不由天」的小哪吒其精神所打動，連連稱讚「哪吒2」是「中國動畫的傑作」。有美國觀眾認為，「哪吒2」讓他們對中國神話故事，有了新的理解，有觀眾看到哭，直呼「動畫效果很出色，故事讓我笑中有淚」。

不少美國觀眾也上小紅書上繳「哪吒稅」，紛紛晒出電影票根和觀後感。美國觀眾David分享影評：「儘管影片長達兩個半小時，但幾乎沒有人中途離場去洗手間，這說明了它有多麼吸引人」。

「哪吒2」在歐美上映，獲得廣大迴響。圖為好萊塢電影演員傑西•莫拉萊斯（Jesse...
「哪吒2」在歐美上映，獲得廣大迴響。圖為好萊塢電影演員傑西•莫拉萊斯（Jesse Morales）拿著寫有「哪吒」的書法作品拍照留念。（中新社）

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