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「哪吒2」北美預售票破20年紀錄 義烏舊貨銷售火爆

「哪吒2」北美預售票破20年紀錄 義烏舊貨銷售火爆

中通社／香港15日電
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2月14日晚，在北京市海淀區的UME國際影城(華星店)，家長帶著孩子挑選電影紀念品。(新華社)
2月14日晚，在北京市海淀區的UME國際影城(華星店)，家長帶著孩子挑選電影紀念品。(新華社)

眼下，隨著中國電影「哪吒2」持續走熱，在浙江義烏，幾年前商戶自主設計的哪吒頭造型髮箍、玩具火尖槍等再次熱銷，企業不得不提前開工，經營戶也加大了備貨量。

在浙江義烏一家小飾品生產企業，工人們正加緊製作哪吒頭造型的髮箍。企業負責人說，這款產品已經銷售了多年，因為「哪吒2」電影的火爆，再次成為熱銷款。

央視引述某飾品有限公司負責人王凱說：從大年初六就有原來的老客戶找到我們要這個產品。從初十開始，我們慢慢有工人回來，我們開始生產。到目前為止，我們已經接了20多萬個訂單。

不光是哪吒頭造型的髮箍，與電影中相似的小商品、玩具都再次走俏，比如這款玩具火尖槍。

義烏國際商貿城經營戶吳惠仙說：這個槍的頭不是那麼尖，對小孩比較安全。這裡設置了蓮花造型，再一個是自動的，這樣小孩覺得比較有新鮮感。一箱130個，現在有一些客戶拿5箱10箱。

據介紹，最近在義烏國際商貿城中熱銷的飾品、小商品、玩具都是五、六年前開發出來的，並不是「哪吒2」的衍生品，能再次銷售火爆，經營戶也很意外，大家正加大備貨量，滿足市場需求。

另外，「哪吒2」14日正式在北美地區上映，僅預售票房就超過近20年華語片首周末票房紀錄。

「哪吒2」由華人影業有限公司負責海外發行。據了解，該片在包括美國和加拿大在內的北美地區排片規模首周末達到約750家影院。

網絡平台數據顯示，「哪吒2」在中國的票房收入已突破100億元人民幣（約合14億美元）。該片是首部單一市場票房過10億美元、首部全球票房超10億美元的非好萊塢影片。

2月14日，在北京市海淀區的UME國際影城(華星店)拍攝的「哪吒2」電影海報。(...
2月14日，在北京市海淀區的UME國際影城(華星店)拍攝的「哪吒2」電影海報。(新華社)

華人 好萊塢 加拿大

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