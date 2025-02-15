憑哪吒超越張藝謀等名導 餃子登頂中國影史導演票房榜

大陸導演餃子憑借《哪吒》系列電影《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔童鬧海》已拿下人民幣158.77億元票房成績，登頂中國大陸影史導演票房榜。（取材自微博）

中國動畫電影《哪吒》熱潮仍在延燒，燈塔專業版15日數據顯示，該片導演餃子 憑藉《哪吒》系列電影《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔童鬧海》已拿下人民幣158.77億元票房成績，超過《唐人街探案》系列導演陳思誠、知名導演張藝謀等人，登頂中國中國影史導演票房榜。換言之，餃子僅憑《哪吒》系列兩部電影便超越中國一堆名片導演。

燈塔導演票房榜單顯示，第一名至第五名導演分別為餃子、陳思誠、徐克、張藝謀與陳凱歌，票房總額分別為人民幣158.77億、156.41億、152.10億、139.92億與126.18億元。

而這樣的結果也引發網友熱議，有網友認為中國中國電影不缺觀眾，缺好作品，現在需要更多年輕創作者新血。

也有觀點認為這份導演榜單難以真正進行比較衡量，有網友認為張藝謀導演電影受眾相較於《哪吒》不適合闔家歡，《哪吒》較老少皆宜，也有網友稱《哪吒》是「趕上了天時地利人和的現象級商業電影作品」、也有網友稱「時代變了，受眾群體也不一樣了」、「以前的電影票價低，而且院線少，看盜版 的多」…..。

另據燈塔專業版全球票房榜顯示，截至15 日，影片《哪吒之魔童鬧海》全球票房（含預售）突破15.20億美元（約110.26 億元人民幣），超過美國漫威電影《復仇者聯盟 》，進入全球影史票房榜前11名，排在其前面的是120.51億票房的《獅子王》。

對於近期《哪吒》電影的成功，美國之音報導，香港浸會大學電影學院副教授吳國坤認為，現在觀眾傾向有想像力的、具娛樂性、或與當代有共鳴的電影，《哪吒2》描繪家庭倫理和兩代關係挑戰題材，搭配春節檔期有濃厚大團圓氣氛，吸引全家觀影也成為票房助力。

此外，吳國坤也指出，呈現中國眾多的文化遺產能引發民眾真心的感動，尤其有好的故事，搭配中國元素，再加上媒體鼓吹民族自豪的推波助瀾，對文化民族的認同會通過電影中發生作用。