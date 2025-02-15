蘿蔔崗？廣東招女輔警 要有羽球教練證或獎牌

廣東清城區公安招聘女輔警，須具備羽球教練證或曾獲比賽前四名，被質疑是「蘿蔔崗」。公安回應，因為工會在組建羽球隊。(取材自現代快報)

廣東省清遠市清城區公安分局招聘50名警務輔助人員，其中僅需一名女輔警，且有「條件」，必須具備羽毛球教練證或曾獲得市級以上羽毛球比賽前四名，被網友質疑是「蘿蔔崗」(早已內定)。

九派新聞報導，清城公安分局6日發布招聘輔警公告，有網友發現，針對招聘的唯一女輔警，要求大專學歷，年齡在20至35歲，而且必須具備羽毛球教練證或曾獲得市級以上羽毛球比賽前四名。引發廣大網友熱議，「這分明就是定制崗位」、「是蘿蔔崗吧」、「這也太明確了吧，就招一名女性，還要求市級比賽前四」、「輔警工資又不高，有這技能當輔警還不如去教打球」、

對此，清城公安分局表示，由於工會正在組建羽毛球隊，因隊裡女性隊員的力量薄弱，所以想通過招聘一名女輔警，平時開展公安工作，工作之餘可以作為一名教練，培訓其他女性工會會員。

據報導，公安機關警務輔助人員又稱輔警，是根據工作需要面向社會招聘，為公安機關日常運轉和警務活動提供輔助支持的非人民警察身分人員。