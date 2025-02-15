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青海野狼公路攔車 網：討食寫在臉上 生物學者：反常

中國新聞組／北京15日電
野狼在公路上攔車，並朝車上張望。（視頻截圖）
野狼在公路上攔車，並朝車上張望。（視頻截圖）

青海省果洛州瑪多縣的牧民格日加，近日在返回瑪多縣的途中，遠遠看到前方公路上有一個小黑點，再近一些一看竟是一隻狼，狼朝著車子跑過來，攔在車前。

野狼遠遠地朝著車子跑來。（視頻截圖）
野狼遠遠地朝著車子跑來。（視頻截圖）

成都商報紅星新聞報導，格日加說，當天自己駕駛一輛越野車，車速較快，看到狼徑直朝著車跑來，他趕緊減速停車。但讓格日加訝異的是，狼竟來到車前徘徊，不時朝著車上張望。

狼在車前徘徊。（視頻截圖）
狼在車前徘徊。（視頻截圖）

車上還坐著格日加的妻子和兒子，格日加說，一家人都覺得驚奇，狼為什麼會攔在車前？互相僵持了幾分鐘後，格日加只能慢慢挪動車子繞過狼，開車離開。

瑪多縣位於青海省南部，位於三江源國家級自然保護區核心腹地，是縣域海拔4500公尺以上，總面積2.53萬平方公里，總人口不到1.5萬。

格日加表示，狼在高原上是常見的野生動物，但他印象中的狼很機警，也很怕人，見到人後會迅速逃離，他從未見過狼主動靠近人或車輛的狀況，「這隻狼當時看起來顯得溫和，沒有攻擊意圖」。

格日加拍攝的影片發布到網路上後，許多網友表示這隻狼「討食的想法寫在了臉上」，並對更多狼開始乞食表達了擔憂。

中國科學院成都生物研究所研究員戴強說，這隻狼的行為確實比較反常，正常情況下狼不會主動靠近人群，這隻狼出現在公路上並徘徊在車輛前，不排除有向人乞食的可能。狼是一種社群動物，具強大的學習模仿能力，一旦有狼乞食成功，這種「技能」便很可能傳遞給其他的狼。

西寧植物園科普宣教部負責人、西寧野生動物園副園長齊新章也擔心，更多的狼被投餵，會破壞狼在生態系中所能發揮的調節作用，生態系的穩定性會下降。

2023年，在青海省109國道可可西里路段，曾有「網紅狼」在公路邊向人乞食引發關注，隨後有遊客發現這種現象多次出現，「可可西里網紅狼」還被稱為「二代目」、「三代目」。2024年12月下旬，疑似因被遊客投餵的「可可西里網紅狼」被一輛大貨車軋死。隨後三江源國家公園管理局公告，呼籲禁止投餵野生動物。

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