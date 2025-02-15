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撿項鏈、鮮花…回收浪漫 上海情人節攻略瘋垃圾桶尋寶

中國新聞組／上海15日電
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網友拍下被丟在垃圾桶裡的飾品。（取材自小紅書）
網友拍下被丟在垃圾桶裡的飾品。（取材自小紅書）

日前一個App上線了情人節特輯、上海200餘個垃圾桶點位攻略地圖「回收浪漫」，立即引發熱議，網友紛紛評論表示，「這才是真正的情人節旅遊攻略」、「還是大城市機會多」。

來源：YouTube

九派新聞報導，該App負責人圓周旅跡的Bimo表示，團隊並非呼籲大家真的去撿垃圾，只是想提供一種比較好玩的、更新的情人節出行視角，而在收集資料的過程中，他們發現「真的有人在回收浪漫」。

網友在情人節深夜翻找垃圾桶。（取材自小紅書）
網友在情人節深夜翻找垃圾桶。（取材自小紅書）

Bimo表示，「情人節常見的內容是情侶約會相關，但是單身人士也想找點樂子，情人節去垃圾桶尋寶，這個話題本身也新奇有趣。」

有網友稱在情人節當晚的垃圾桶裡，撿到蘋果手機。（取材自小紅書）
有網友稱在情人節當晚的垃圾桶裡，撿到蘋果手機。（取材自小紅書）

設計最大的難點在於線路的規劃。Bimo說，在搜索並匯集了大量社交媒體信息後，圓周旅跡團隊選定了垃圾桶分布密集且容易出現「寶藏」的四大類型區域：大型商圈（高價值掉落區）、熱門馬路（浪漫撿漏區）、人流量大的地鐵站（鮮花氣球收容所）以及高檔小區（高價值掉落區）。

網友拍下被丟在垃圾桶裡的花束。（取材自小紅書）
網友拍下被丟在垃圾桶裡的花束。（取材自小紅書）

在Bimo看來，情人節這天可能是上海垃圾桶身價最高的一天。收集資料過程中，該團隊發現情人節物品的遺棄率較高，「有人收獲項鏈，有人收獲口紅，還有人在地鐵站旁邊撿新鮮大花束。」

有網友翻找垃圾桶稱翻出一個名牌包，還有金飾和花束。（取材自小紅書）
有網友翻找垃圾桶稱翻出一個名牌包，還有金飾和花束。（取材自小紅書）

據團隊分析，在上海恒隆廣場、新天地、前灘太古里等頂流商圈，垃圾桶內掉落高價值物品概率較大，「LV、GUCCI旗艦店後的垃圾桶含量會增加30%」；在武康路、淮海路、安福路、甜愛路等熱門馬路，「沒準能撿漏潑天的浪漫」；而在人民廣場站、南京東路站、徐家匯站等熱門地鐵站，則「常常能發現心碎之人遺落的玫瑰」。

上海「撿垃圾漫步」線路之一。（取材自九派新聞）
上海「撿垃圾漫步」線路之一。（取材自九派新聞）

垃圾桶地圖的設計發布當天，其閱讀量就達到了5萬。Bimo表示：「目前已經有十幾萬人看過了，並且還在持續增長。

四川觀察報導，對於部分人將翻撿垃圾桶視為「尋寶」途徑，有律師解讀：如果丟棄者明確表示放棄物品所有權，拾得者可獲得所有權，但如果禮物中有遺忘或意外夾帶的貴重物品，拾得者則需返還或上交公安機關，否則可能被丟棄者追究法律責任。

情人節 地鐵站 App

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