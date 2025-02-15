自家孩子必須疼…組織觀影、包場請客 看哪吒2成愛國運動

電影哪吒2票房屢創新高，圖為央視元宵晚會的電影角色哪吒相關演出。（取材自微博）

中國國產動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（以下稱「哪吒2」）」上映17天已突破105.41億元（人民幣，下同）票房，居全球影史票房榜第14位，該片導演餃子 也超越徐克、張藝謀，登上導演票房榜第二。而在中國，公司單位紛紛組織觀影，網民嗨喊要在全球票房榜「升國旗」，相關負面影評很快被刪除，衝高「哪吒2」票房儼然已躍為全民愛國運動。

據中央社報導，「哪吒2」上映後在中國社群掀起支持浪潮，網民高呼「百億補貼」下，票房繼續衝高。燈塔專業版全球票房榜顯示，截至昨晚，「哪吒2」全球票房（含預售）突破14.47億美元，位列全球動畫電影票房榜第2位，並超過「芭比 」上升至全球影史票房榜第14位，也是全球票房榜前15唯一亞洲電影。

中國社群也出現支持衝破100億元的浪潮，網民取名為「百億補貼」，紛紛曬出「二刷」、「三刷」票根，稱「不能讓3歲哪吒獨自扛票房，自家孩子必須疼」。還有網民包場請客：「你出人，我出票」；許多電影院 子夜場依舊座無虛席。

多名中國網紅也呼籲全民相助「哪吒2」衝破百億票房，喊出「「讓國旗給我升上去」。企業、單位近日也紛紛組織員工集體觀影，表態支持國產電影，「參與吒兒全球票房榜升旗儀式」。多家媒體也紛紛發文力捧「哪吒2」，宣稱「觀眾們正用一張張票根，為中國動畫寫下新的歷史」。

不過網上也有人批評「哪吒2」從頭到尾體現著文化自卑。這些負面評論很快都被刪除。海外X平台網民有人諷刺「舉國炒股，舉國抵制日本海鮮……又輪到舉國看電影了，讓全世界羨慕去吧」，「這和DeepSeek一樣的，是宣傳戰」。

而據觀察者網引述燈塔專業版數據，隨著「哪吒2」票房不斷飆高，該片導演餃子的票房成績已以152.49億元超越導演徐克的152.07億元，位列導演票房榜第二。排在第一的是導演陳思誠，累計票房155.85億元。

不少網民開始期待「哪吒3」。人民日報此前引述餃子表示，哪吒是一個系列，也可能做其他的，都有可能。在第二部中多出很多角色，之後如果有「哪吒3」「哪吒4」，這故事觀、世界觀會愈來愈龐大，漸漸地就會推動到封神大戰；「但這個想起來我都有點怕怕，因為第二部我們沒給自己留餘地，第三部確實是很難突破的」。

「哪吒2」出品人、光線傳媒董事長王長田指出，劇本裡面描述的場景，製作規模和難度都是前所未見。中國3D動畫技術能力和製作實現能力在國際上已處於領先地位，「哪吒2」中就有一些高難度視效鏡頭，在國外頂級工作室製作後未達到預期，最終全部由中國團隊完成。