你能我不能？毛寧開通X帳號宣傳中國科技 挨酸違法翻牆

中國外交部發言人毛寧於2月10日開通X帳號，第一條推文所附照片為發布會後合影。 (取材自毛寧X帳號)

繼中國外交部前發言人華春瑩 、趙立堅 等人之後，現任外交部發言人毛寧也於近日開通社交媒體Ｘ平台帳號，毛寧昨發布一段名為「未來已來」（The Future Is Now）視頻，細數中國近年來實現的諸多科技飛躍，引來網民正反兩面評論。美媒則稱毛寧首條推文就引發評論區大翻車，有網民警告她翻牆上X違法，也有自稱國內網民質問為何他們不能自由上X。

據觀察者網報導，2月14日晚，中國外交部發言人、外交部新聞司司長毛寧在社交媒體X平台上更新帖文，發布「 未來已來」（The Future Is Now）視頻。視頻中介紹了中國探月工程嫦娥六號實現世界首次月球背面採樣返回，中國航天員打破美國於2001年創造的世界最長單次太空行走紀錄等航天突破。

視頻並介紹去年12月26日出現在網上數段據稱是「中國下一代戰機首飛」畫面，同日還有另一架據稱在瀋陽飛行的新機畫面在網路上流傳。該視頻中寫下的一行文字則猶如「官宣」——下一代戰機劃破長空。視頻還細數了中國人工智能 發展，從大疆無人機、宇樹科技出產的機器狗和人形機器人，以及中國人工智能初創企業深度求索（DeepSeek）的橫空出世等。

據自由亞洲電台報導，毛寧2月10日在X開帳號，短短數天，其延續中國外交部前發言人趙立堅、華春瑩的大外宣敘事風格，上傳海外親北京人士唱好中國視頻，也擠進新愛國賽道——中國電影「哪吒2」的宣傳。不過其首條推文就引發評論區大翻車。

報導稱，澳洲民主人士孫立勇嘲諷毛寧「中國現行法律規定不許中國人使用 X，電報和WhatsApp ，做為中國政府的官員，你使用X是違法行為」。有中國網民在微博發布毛寧能開X帳號消息後，引來部分網民質疑「為啥她能開而我們不能開？」、「上推特成了一種特殊待遇」、「老百姓能用嗎？我也想試試」、「外交豁免？」。