引進AI人才 蘇州最高砸1億元補助

2025年江蘇省蘇州市人工智能 +創新發展推進大會上，蘇州市發布「支持人工智能領域人才發展的若幹措施」，涵蓋人才引進、培養、評價、激勵及服務等方面，集中推出14條重磅舉措，並提出最高1億元的項目資助與1000萬元的購房補貼。

據揚子晚報報導，這些措施聚焦技術創新、場景應用、要素供給及產業生態，針對全球人工智能高端人才提供支持。對於頂尖人才，將提供最高1億元項目資助與1000萬元購房補貼，並在實驗設備、算力服務及團隊配置等方面提供支援。

在人才引進方面，蘇州創新創業領軍人才計畫設立人工智能專項，對特別優秀者可突破學歷與來蘇時間等條件限制。年薪100萬元以上的重點企業高端人才可直接認定資格。世界知名人工智能企業高管、核心技術骨幹及國際重要獎項獲得者，經評估後亦可直接認定。

蘇州市計畫每年提供不少於5000個優質崗位，吸引青年人才。在重點產業緊缺人才計畫中，設立「人工智能專項」，最高可提供30萬元薪酬補貼。對新引進的博士、重點高校碩士及本科生，將提供購房或租房補貼，並對在蘇州連續工作滿1年的優秀博士、碩士畢業生，分別給予10萬元與3萬元的一次性生活補貼。此外，將加強青年人才社區建設，提升人才公寓與青年人才驛站的運營品質。

報導指出，為促進人工智能應用場景發展，蘇州市計畫在大模型創新應用、場景賦能開放與創新產品推廣方面提供支持。對牽頭、聯合或合作申報國家人工智能重大工程的主體，最高可獲得1億元、2000萬元與500萬元的支持。對引進並培育參數量超千億的通用大模型，最高提供2000萬元支持；對市級垂直領域大模型，則擇優給予最高50萬元支持。