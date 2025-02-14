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「哪吒2」票房破百億人民幣 導演：第3部很難突破

記者廖士鋒／即時報導
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電影哪吒2票房屢創新高，導演坦言，第三部很難突破。圖為央視元宵晚會的電影角色哪吒相關演出。（取材自微博「哪吒之魔童鬧海」）
電影哪吒2票房屢創新高，導演坦言，第三部很難突破。圖為央視元宵晚會的電影角色哪吒相關演出。（取材自微博「哪吒之魔童鬧海」）

中國動畫電影「哪吒2」在13日晚間票房就突破100億人民幣，導演回應是否有「哪吒3」的議題時表示，如果有，故事觀、世界觀會愈來愈龐大，但導演也坦言，「第三部確實是很難突破的」。

據人民日報，「哪吒2」（哪吒之魔童鬧海）導演餃子受訪時表示，哪吒是一個系列，也可能做其他的，都有可能。在第二部中多出很多角色，還有十二金仙大會，也是從封神榜當中取材而來。

「哪吒2」延續了對中國傳統神話故事的創新性表達，講述哪吒、敖丙重塑肉身，在過程中遭遇重重困難，面臨新挑戰的故事。

餃子提到，「大家可以想像得到，之後如果有『哪吒3』、『哪吒4』，這故事觀、世界觀會愈來愈龐大，進入這個故事的人物會愈來愈多，漸漸地就會推動到封神大戰」。但他指出，「這個想起來我都有點怕怕，因為第二部我們沒給自己留餘地，第三部確實是很難突破的」。

據電影「哪吒之魔童鬧海」官方微博消息，此片票房在14日中午突破人民幣101億元（約14億美元）。

據人民日報，「哪吒2」已雄踞全球單一市場、中國影史、中國動畫電影票房榜首，片中角色數量是第一部的3倍，特效鏡頭近2000個、超過第一部鏡頭總和，主創團隊4000餘人，片尾出現了近140家中國動畫公司。

此前，2019年暑期上映的「哪吒1」（哪吒之魔童降世），曾以超過人民幣50億元的票房一舉摘得中國動畫電影票房冠軍、中國電影市場票房第二的優異成績。

「哪吒2」出品人、光線傳媒董事長王長田指出，劇本裡面描述的場景，製作規模和難度都是前所未見的。他並指，「我相信這次的成功對電影創作會有很大啟發──沒有不好的市場，只有不好的產品」。

總體來講，王長田認為中國動畫電影的製作水準在國際上處在比較領先的地位，「當然，還不夠穩定」。穩定，指的是每一年都會有作品出來，而且不止一個，保持在比較高的水準，「這個現在還做不到」。但他也指出，中國3D動畫的技術能力和製作實現能力已經在國際上處於領先地位。「哪吒2」中就有一些高難度視效鏡頭，在國外頂級工作室製作後未達到預期，最終全部由中國團隊完成，「國外做的風格、手法可能並不適合我們的內容和審美，另外就是不像我們這樣對細節這麼死摳、這麼較勁」。

餃子 微博

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