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想套中瑪莎拉蒂 「圈王」花8500元、連10小時沒得手反傷手

中國新聞組／北京14日電
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「圈王」花8500元人民幣，就是套不中瑪莎拉蒂。（視頻截圖）
「圈王」花8500元人民幣，就是套不中瑪莎拉蒂。（視頻截圖）

河南有攤主近日用價值170萬（人民幣，下同，約23.3萬美元）的瑪莎拉蒂來「打窩」套圈，有百萬粉絲的圈王前來挑戰，沒想到花了8500元、從早套到黑，最後瑪莎拉蒂沒套到，卻把手臂拉傷，給自己套了一圈的繃帶。

來源：YouTube

綜合媒體報導，前不久，在河南商丘的一個套圈攤位上，老闆把自家的白色瑪莎拉蒂作為獎品，吸引了眾多路人的注意，不過，真想把車子套走，首先要套中車子上面的物品三次，其次，據了解就算是完成了這個條件，也僅僅是車子一年的使用權。

「圈王」從早套到晚，最後瑪莎拉蒂沒套到，卻把手臂拉傷，給自己套了一圈的繃帶。（視...
「圈王」從早套到晚，最後瑪莎拉蒂沒套到，卻把手臂拉傷，給自己套了一圈的繃帶。（視頻截圖）

擁有百萬粉絲的「圈王」虎哥聽聞後前來挑戰，他先是信心滿滿地購買了5000元的圈，後又追加3500元，從白天一直套到晚上連套10小時，過程中多次險些成功，但始終未能如願，最終不僅沒能套中豪車，還因頻繁投擲導致手臂拉傷。圈王直言：這次確實是被上了一課，想要套到還是有一定難度的。

對此，網友們說，這真的是大圈套小圈，圈圈是圈套。攤主用瑪莎拉蒂當噱頭，吸引大家來套圈，連圈王這種高手都栽了，普通人就更別想了。

也有網友調侃「看到你出場，我還以為這把穩了，誰知你被反殺了，胳膊還掛了彩」。有網友認為虎哥過於衝動，未能及時收手。還有人質疑攤位的規則設計不合理，難度過高。不過，也有網友佩服虎哥的勇氣與毅力，覺得他雖敗猶榮。

河南

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