「不婚就解聘」 山東一企業竟限期員工脫單 被官方叫停

山東一企業要求單身員工「限期結婚」否則就解聘，當地人社局表示已通知叫停；示意圖。（新華社）

山東省臨沂市沂南縣的山東舜天化工集團工會日前發布通知，要求28歲至58歲的單身員工在今年9月30日前限期成家立業，否則「是為不忠、不孝、不仁、不義」，需被檢討並離職，引發爭議。日昨，沂南縣人社局表示，該企業被下達責令改正指令書，撤銷並廢止了通知提出的規定。

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綜合媒體報導，網傳的通知稱，舜天化工集團推行「勤勞善德，忠孝仁義」精神文化，要求員工於2025年9月30日前解決個人婚姻問題。一季度內完不成的，個人要寫檢討;二季度內完不成的，公司要進行考核，若三季度內不能結婚成家，公司將解除勞動合同。

網傳通知。（取材自大河報）

公司負責人稱，公司本意是幫助和督促大齡未婚職工拿出一定時間和精力為自身的人生大事去努力，倡議激勵盡快成家立業。但方式方法簡單，將倡議事項搞成了硬性制度規定。

針對該事件，沂南縣人社局指相關通知已違反「勞動法」、「勞動合同法」有關規定，因此立即予以叫停，並下達責令改正指令書。

隨後，山東舜天化工集團有限公司表示，現已叫停這個通知、撤銷廢止通知所提規定。同時將加強企業內部管理，認真學習有關法律法規，堅決杜絕此類事件再次發生。

有律師指出，該公司發布的通知明顯違反「勞動合同法」，且「民法典」規定實行婚姻自由制度，禁止任何組織或者個人加以干涉。公司強制員工在規定時間內結婚，明顯侵犯了員工的婚姻自主權。