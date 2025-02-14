福建出土「政和八閩鳥」 鳥類起源提早2000萬年

「政和八閩鳥」和政和動物群生態復原圖。（新華社）

中國科研團隊近期在福建發現距今1.5億年的鳥類化石「政和八閩鳥」。這是目前世界上已知最早的鳥類之一，也是唯一確切的侏羅紀鳥類。政和八閩鳥的研究，首次揭示了現代鳥類的體型在侏羅紀就已經出現，將鳥類起源時間提早了2000萬年。研究論文昨在國際頂級學術期刊「自然」（Nature）上發表。

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中央社報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所與福建省地質調查研究院13日宣布，在福建發現全球最古老的鳥類，命名為「政和八閩鳥」，是迄今唯一確切的侏羅紀鳥類，相關研究成果在學術期刊「自然」（Nature）發表。

「政和八閩鳥」正型標本。（新華社）

中國科學院官網指出，宏觀演化的理論研究推測，鳥類多樣性的增加最早發生在侏羅紀，而這一假說缺少化石證據支持。目前，世人熟知的侏羅紀鳥類只有發現於德國 晚侏羅紀的始祖鳥。但是，始祖鳥的分類位置受到質疑。

古脊椎所王敏研究員（左）與福建地調院教授級高工陳潤生，在福建地調院合影。（新華社）

2021年起，中國科學院古脊椎所研究員王敏、周忠和與福建省地質調查研究院科研人員合作組建野外團隊，在福建省內展開古生物和地層考察工作。2023年11月，該團隊在「政和動物群」中發現了一件不完整的爬行動物化石。

經過一年的室內修復和研究分析，該團隊確定這一化石屬於鳥類，並命名為政和八閩鳥（八閩是福建的古稱）。政和八閩鳥表現出獨特的形態組合，前肢保留了手盜龍類恐龍 的原始形態。

研究團隊稱，政和八閩鳥最特殊的地方在於具有癒合的尾綜骨，這是構成現代鳥類體型的基石。

研究團隊並稱，始祖鳥、近鳥龍類等潛在的侏羅紀鳥類具有與恐龍一樣的長尾骨。政和八閩鳥的發現首次揭示了現代鳥類體型在侏羅紀就已出現，並將這一特徵的出現時間提早了2000萬年。

除了八閩鳥化石，研究團隊還發現了一個單獨保存的叉骨。初步的研究結果顯示，該叉骨明顯區別於政和八閩鳥，與出現於1.3億年前白堊紀的今鳥型類非常相似。這一發現證實，至少兩種鳥類生活在政和動物群，如果未來能證實該叉骨的確屬於今鳥型類，鳥類起源的時間將會進一步提前。