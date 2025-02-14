有哪吒就有人潮 中國各地畫「哪吒牆」拉動鄉村經濟

貴陽花果園國際中心頂樓的「哪吒牆」。（取材自上游新聞）

中國國產動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（以下簡稱「哪吒2」）爆火，哪吒的形象也從二次元照進了三次元，如今全國各地都在畫哪吒。山東淄博沈家村、廣東深圳上芬地鐵站 、貴州貴陽花果園、重慶大學城等地都出現了美術愛好者繪製的「哪吒牆」，引來網民圍觀打卡，還拉動了鄉村經濟。

淄博市沈家村的沈靖宇為了支持電影，在牆上畫哪吒。(取材自央視新聞)

淄博市沈家村的「哪吒牆」。(取材自央視新聞)

來源：澎湃新聞

據上游新聞報導，今年春節 期間，山東淄博市沈家村的90後小伙沈靖宇在社交平台發布了他在牆上畫哪吒的視頻，引來不少網民打卡。當地街道辦一名工作人員表示：「原本沈家村只是一個普通的農業自然村，沒想到最近因為‘『哪吒牆』火了，每天都有幾十輛車去現場打卡」。

沈靖宇繪製的哪吒牆高10米、寬8米。沈靖宇說，2019年，他因一句「我命由我不由天」被電影「哪吒」圈粉，「作為年輕人，我希望自己能像哪吒一樣，通過努力改變現狀」，於是在2025年春節前夕「哪吒2」上映前，他參照電影海報用牆繪方式為「偶像」助力，歷時7天完成。

這面「哪吒牆」還一定程度上拉動了當地經濟。該村工作人員透露：「現在沈家村搞起了採摘農業，同時還有一家飯店售賣非遺產品兔肉丸子，很多遊客打卡之後也會來就餐和採摘，一些村民接住了這波流量」。

深圳上芬地鐵站附近的「哪吒牆」。 （取材自上游新聞）

和沈家村一樣因「哪吒牆」爆火的，還有廣東深圳上芬地鐵站附近的一處牆繪，被噴繪上了哪吒、申公豹、申小豹、太乙真人等「哪吒2」裡的角色。上芬社區工作站一名工作人員稱「這個（『哪吒牆繪』）是居民自發畫的，現在每天大概有上百人去打卡，對附近餐飲店的經營都有幫助」。

在貴陽花果園國際中心3號樓A座樓頂也出現了一個「哪吒牆」。繪製者陳先生表示，他是看了「哪吒2」之後覺得哪吒很有正能量，而且電影做得很用心，就花4小時噴繪哪吒像，不僅吸引當地民眾去打卡，還引來媒體記者報導。目前他正在噴繪第二張哪吒牆繪，是哪吒和敖丙合體。

重慶大學城川美附近的「哪吒牆」。（取材自上游新聞）

重慶川美附近一家網紅咖啡 店牆上也噴繪了一幅「哪吒2」畫像，畫像中有小哪吒、敖丙，還有結界獸和申公豹，同樣成了熱門打卡點，繪製者肖先生表示，他是川美畢業生，看了「哪吒2」後覺得這部電影製作得非常好，就想把哪吒畫到牆上，剛好咖啡店是我們自己的，就在店外牆上創作。

對於全國各地不斷湧現的「哪吒牆」，重慶理工大學旅遊管理專業教授、中國旅遊研究院專家庫專家牟紅認為，這反映了傳統文化的恢復和發揚光大，也順應了年輕人的心理，總的來說是一種好現象。但跟風做哪吒牆繪，熱度難持久，文旅從業者更應當考慮文化內涵、文化根基以及文化傳承，才能延續。