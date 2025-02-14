川女童溺水臉都紫了 「面膜女俠」急救援：我也有女兒

游泳池邊施救現場。（視頻截圖）

雲南西雙版納某酒店游泳池內近日上演驚險一幕：一名女童溺水，一名敷著面膜的女子緊急援助，讓其得以脫險。事後，視頻流傳到網上引發關注，網友們紛紛點讚，這名救人女子也被大家稱為「面膜女俠」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，視頻中被稱為「面膜女俠」的女子名叫彭玲敏，今年28歲，是四川省眉山市仁壽縣人。

彭玲敏講述事發經過，「春節 期間，我和朋友帶小孩到西雙版納玩，我朋友住在這個酒店，我住在另一個酒店。10日晚上，我帶小孩到這個酒店找朋友玩。晚上9點半左右，她媽媽乘坐電梯時發現女兒溺水，馬上就衝了下來把孩子抱起來。」她說，「小女孩被抱上來的時候，臉部呈青紫色，我也沒有多想，只想趕緊實施救援。我也是一名母親，有一個女兒，曾經自學過急救這方面的知識。」

游泳池邊施救現場。（取材自揚子晚報）

彭玲敏說，「我大概按了三到五分鐘，特警就過來接著按。」幾分鐘後，在大家的共同努力下，小女孩逐漸恢復了意識，隨後被救護車送往醫院。

彭玲敏說，「我是真的覺得命運神奇，我們本來是打算當天下午帶孩子去中科院玩，然後夜遊，我也不知道為啥突然就不想去了，改成逛寨子，然後跑到我朋友那邊的酒店帶娃兒游泳，不然那個時候我們應該還沒回市區。」