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製龍燈花光錢 非遺傳承人買9.9元奶粉害兒早夭？被否認

中國新聞組／北京14日電
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孫某亮和孫鎮龍燈。（取材自瀟湘晨報）
孫某亮和孫鎮龍燈。（取材自瀟湘晨報）

山東濱州鄒平市孫鎮龍燈非遺傳承人孫某亮，近日哭訴為傳承非遺，花光錢還負債，剛出生的孩子只能喝9.9元（人民幣，下同，約1.35美元）包郵奶粉而生病，他又付不出醫藥費，致孩子夭折。當地官方則稱孫有房有車，不至於為傳承非遺而使小孩夭折。雙方各說各話，網友們呼籲調查，是否涉及虐兒。

瀟湘晨報報導，一段關於山東濱州鄒平市孫鎮龍燈非遺傳承人孫某亮的視頻近日引發廣泛關注和網友熱議。視頻裡說他叫老孫，是孫鎮龍燈最後一名傳承人。他和父母都是農民，只能靠一元一斤的玉米得到一點收入。為了復原失傳30年的孫鎮龍燈，老孫瞞著家人，賣掉了自己的車，偷偷借錢，偷偷買材料。當父母發現的時候，他們家已經背負了20萬元的債務。「母親勸他放棄，父親給他冷眼，老孫卻說：我不做，這個東西不就失傳了嗎？」

視頻中介紹，孫鎮龍燈的精髓是在龍身裡放置蠟燭的滾燈。蠟燭是用牛油做的，而滾燈類似於不倒翁，無論怎麽翻滾，蠟燭始終向上，不會傾倒。

不少網友對此表示不理解，有網友稱，「連自己小孩都照顧不好的人，這樣傳承非遺還有意義嗎？」也有網友表示，這樣的宣傳是在「自我感動式」的炒作。

上述視頻的發布者，是一名IP地址顯示在浙江的自媒體人，自稱宣傳100個非遺背後的故事。

鄒平市文化和旅遊局負責非遺傳承的工作人員劉先生表示，孫某亮是縣級非遺傳承人，經調查了解，孫某亮家中的經濟條件較好，在縣城有商品房，還購買了小轎車。

2014年，孫某亮家確實有小孩去世，孫某亮是2019年評上縣級非遺傳承人的，不排除在2014年，孫某亮已在著手準備申報非遺傳承人。從孫某亮經濟情況來講，不至於為了傳承非遺技藝而使得自己的小孩夭折。且孫某亮的父母否認「因傳承技藝致小孩早夭」說法。全國各地均有龍燈製技藝，自媒體視頻稱孫某亮是全國唯一龍燈非遺傳承人的說法也是不準確的。

據報導，事件當事人孫某亮13日表示，相關視頻所述事情為真，但並非同一時間線發生的事情，自己不可能在孩子和龍燈之間去選擇做龍燈。孩子夭折前，自己已經為做龍燈負債累累，當時經濟條件拮据，買9.9元包郵的奶粉是無奈之舉。

非遺傳承人孫某亮在製作孫鎮龍燈。（取材自瀟湘晨報）
非遺傳承人孫某亮在製作孫鎮龍燈。（取材自瀟湘晨報）

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