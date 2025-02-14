中被指「舉國之力」捧哪吒2 美媒：打造新戰狼？

電影「哪吒2」已創下影史上票房紀錄，圖為今年元宵節，天津第二文化宮元宵節燈會中「哪吒」造型燈組吸引民眾駐足。（中新社）

中國國產動畫片「哪吒之魔童鬧海」（以下簡稱「哪吒2」）16天就創下百億人民幣票房，中國網路上盡是讚美「哪吒2」的報導和言論。但美媒引述分析人士稱，有些批評「哪吒2」的聲音疑被社交媒體刪除，顯示這部電影顯然符合了中共 的意識形態，官方定調力捧；而片中哪吒不敬天畏神的角色塑造及暗諷美國的橋段，都意味著中國正傾舉國之力打造黑神話、新戰狼。

據自由亞洲電台報導，在中國所有媒體對「哪吒2」一片叫好，國內社媒平台上一邊倒的點讚之際，「展現了中國的文化自信」，「激發了民族自豪感」，「中國電影又站起來了」等評論紛紛被置頂，但也有一些負面評論很快就被刪貼。

比如，一個叫「國家智庫」的帳號日前發文，批該片從頭到尾皆尿點，還體現著文化自卑。但貼子很快就被刪除了；另一個叫「r/China_irl」的網民在社媒平台上直言「我覺得哪吒2吹的太過了，名不副實……讓我一度懷疑我看了一個兒童片？……其次就是有些爛梗混入……看得我都覺得尷尬」，但在國內社交媒體上發表上述類似影評全都被刪。

報導引述旅居澳洲 的原首都師範大學歷史教育系副教授李元華表示，這部影片能夠在中國通過電影部門的審查並風靡，顯然是符合了中共的意識形態。他認為「哪吒2」也是負有為中共意識形態服務的使命。

影片中，被魔化後的哪吒喊出的標誌性口號就是：「我命由我不由天」，「若天地不容，我就扭轉乾坤」。李元華說，中國傳統文化的最核心就是敬天信神，而「哪吒2」中人物的矛盾與混亂就是讓人神魔不分，而且不敬天畏神。「它現在就是，不由我的意，我就可以胡來，這個其實更像『戰狼』。為什麼有的小粉紅看了更興奮呢？其實就是一個『戰狼』心態」。

這部影片也被網民評價充滿反美味道，其中多處明顯暗喻，包括在奢侈的玉虛宮，哪吒說了三次「好白」，還說你們哪裡那麼多錢，這裡暗指的就是白宮 ；禪教仙人的綠佩憑證和美國國徽高度相似；玉虛宮代表人物「無量仙翁」被打得滿頭是包，天元鼎炸裂，都寓意著美國的潰敗。

李元華認為，中共以舉國之力打造「哪吒2」並助其出海，正是在尋求其「文化霸權」。