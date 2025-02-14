中國3億人想靠這個「一夜暴富」 去年這市場創40年新高

一名江蘇南京市民從彩票銷售點前經過。據中國財政部最新統計，中國2024年彩票銷售總額達6234.86億元人民幣。 (中新社)

失業率居高不下、爛尾樓 問題難解，在在顯示去年中國經濟慘況。但中國去年的彩票銷售額達到6200億元人民幣(約848億美元)，創下歷史新高。若按3億彩民計算，等於人均開支2000多元人民幣在力搏發財夢，專家指出，經濟低迷無法靠個人扭轉，使得不少人將購買彩票視為「翻身的寄託」。

美國之音報導，據中國財政部 最新統計，中國2024年彩票銷售總額達6234.86億元人民幣，較去年增長7.6%，創下自1984年彩票發行以來的歷史新高。其中，體彩收入占比高達66%，共銷售4155.30億元人民幣，年增7.9%，而福利 彩票(福彩)則銷售2079.56億元人民幣，年增7%。

若以地區分，除湖北省外，全中國其他省份的彩票銷量均走升，尤以浙江、湖南、廣東和安徽居首。

雖然全國彩票銷售數字火紅，一家位於廣東的福彩店老闆卻說，雖然投注站越開越多，但他的業績和疫後冷清的逛街人潮一樣，仍難「提上來」，以前會順手多買幾張的客戶，現在很理性，同行間也不再聽聞一出手就是買上萬注的大戶。他指出年輕人只買即開型彩票，但這類刮刮樂印製程序繁複，去年中旬一度供不上貨。

報導指出，對於中國經濟低迷與彩票銷售火熱的鮮明反差，長期關注中國社會的X平台博主Ignatius Lee引用經濟學中的「前景理論」分析指出，當人們對未來缺乏信心時，更容易傾向冒險與賭博，也更可能嘗試一切依靠運氣的事。

但是，現居住美國紐約的X平台博主推特羅翔就堅信，「彩票就是當局用來收割彩民的的一個作弊工具」，除彩票屢傳中獎潛規則事件外，大獎也常不公開領獎人身份或有內部人領獎之嫌。

金融學者賀江兵則說，他也連續買過兩年彩票，算算總花費幾百元人民幣，但最高只中過20元人民幣的獎金，因為賭博心態，人皆有之，也中外皆然，尤其最便宜的樂透彩票一注2元人民幣「以小博大，大家還花的起」。他認為中國現在的彩民人口可能比學界保守預估的3億人還要高。