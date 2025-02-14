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中國3億人想靠這個「一夜暴富」 去年這市場創40年新高

中國新聞組／北京14日電
一名江蘇南京市民從彩票銷售點前經過。據中國財政部最新統計，中國2024年彩票銷售總額達6234.86億元人民幣。 (中新社)
一名江蘇南京市民從彩票銷售點前經過。據中國財政部最新統計，中國2024年彩票銷售總額達6234.86億元人民幣。 (中新社)

失業率居高不下、爛尾樓問題難解，在在顯示去年中國經濟慘況。但中國去年的彩票銷售額達到6200億元人民幣(約848億美元)，創下歷史新高。若按3億彩民計算，等於人均開支2000多元人民幣在力搏發財夢，專家指出，經濟低迷無法靠個人扭轉，使得不少人將購買彩票視為「翻身的寄託」。

美國之音報導，據中國財政部最新統計，中國2024年彩票銷售總額達6234.86億元人民幣，較去年增長7.6%，創下自1984年彩票發行以來的歷史新高。其中，體彩收入占比高達66%，共銷售4155.30億元人民幣，年增7.9%，而福利彩票(福彩)則銷售2079.56億元人民幣，年增7%。

若以地區分，除湖北省外，全中國其他省份的彩票銷量均走升，尤以浙江、湖南、廣東和安徽居首。

雖然全國彩票銷售數字火紅，一家位於廣東的福彩店老闆卻說，雖然投注站越開越多，但他的業績和疫後冷清的逛街人潮一樣，仍難「提上來」，以前會順手多買幾張的客戶，現在很理性，同行間也不再聽聞一出手就是買上萬注的大戶。他指出年輕人只買即開型彩票，但這類刮刮樂印製程序繁複，去年中旬一度供不上貨。

報導指出，對於中國經濟低迷與彩票銷售火熱的鮮明反差，長期關注中國社會的X平台博主Ignatius Lee引用經濟學中的「前景理論」分析指出，當人們對未來缺乏信心時，更容易傾向冒險與賭博，也更可能嘗試一切依靠運氣的事。

但是，現居住美國紐約的X平台博主推特羅翔就堅信，「彩票就是當局用來收割彩民的的一個作弊工具」，除彩票屢傳中獎潛規則事件外，大獎也常不公開領獎人身份或有內部人領獎之嫌。

金融學者賀江兵則說，他也連續買過兩年彩票，算算總花費幾百元人民幣，但最高只中過20元人民幣的獎金，因為賭博心態，人皆有之，也中外皆然，尤其最便宜的樂透彩票一注2元人民幣「以小博大，大家還花的起」。他認為中國現在的彩民人口可能比學界保守預估的3億人還要高。

不過，賀江兵已經戒買彩票了，因為這幾年彩票發行機構的高官屢傳貪腐，他也勸窮人別買彩票，以免「給貪官送錢」。

北京市海澱區海澱南路一家兼營圖片社的福彩銷售店張貼著中獎喜報和橫幅。(中新社)
北京市海澱區海澱南路一家兼營圖片社的福彩銷售店張貼著中獎喜報和橫幅。(中新社)

財政部 爛尾樓 福利

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