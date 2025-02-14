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「哪吒2」上映16天票房破百億、觀影人次破2億 都第一

特派記者陳政錄／北京報導
「哪吒2」總票房已破人民幣100億元。(取材自南方都市報)
「哪吒2」總票房已破人民幣100億元。(取材自南方都市報)

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）上映後創造多項紀錄，上映第16天，「哪吒2」總票房已破人民幣100億元（約13.7億美元），為中國首部票房破100億的電影，暫列全球票房榜第17名。截至13日14時43分，哪吒2觀影人次破2億，也創下破天荒的紀錄。接下來，哪吒2還將在香港、美國、日本等海外市場上映。

來源：中國新聞社

央視新聞、南方都市報報導，據燈塔專業版數據顯示，「哪吒2」總票房（含點映及預售）已突破人民幣100億元影。隨著票房紀錄不斷被打破，各大平台對於最終票房的預測也在不斷上升，目前大家已經將哪吒2最終國內票房預測為160億。如何進入全球票房前十和獲得更多的海外市場，是粉絲們切要關心的事情。

哪吒2係由民營傳媒娛樂集團「光線傳媒」作為主要投資方和發行方，動畫中角色數量是第一部的三倍，取材自明代小說封神演義當中的「哪吒鬧海」傳說，片中特效鏡頭近2千個，主創團隊達4千多人。

「哪吒2」票房突破百億，也意味著80後導演餃子正式成為中國第三位150億票房導演。目前，他位居中國電影導演票房榜第三位，距離第一的陳思誠約5億元。

「哪吒2」上映16天以來，已經達成近200項成就，並打破多項紀錄。

而在全球影史票房榜上，剛剛破百億的「哪吒2」排名第17，距離第16位的「復仇者聯盟2：奧創世紀」不到2億元（人民幣），與第10位的「獅子王」則還差約20億元（人民幣）。

據人民網，繼日前於美國洛杉磯進行北美首映後，「哪吒2」自13日起，已在全球多國和地區陸續上映，包括香港、澳洲、紐西蘭、加拿大、南非、埃及、新加坡、日本、南韓等。

香港 日本 新加坡

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