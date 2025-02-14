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北京拚航天商機 發布10大應用場景

中國新聞組／北京14日電

北京商業航天產業高質量發展大會12日在北京經濟技術開發區（北京亦莊）舉行，發布了北京市商業航天十大應用場景。

中新社報導，活動現場發布的北京市商業航天應用場景，包括基於衛星通導遙技術的高級別自動駕駛示範區建設、基於衛星互聯網的低空運管控制方案、基於衛星通信與遙感技術的智慧城市建設、面向消費級應用的手機直連衛星技術驗證應用、空間環境生物醫藥研究與應用等十大場景。 　　

其中，大會現場使用普通手機與「北京火箭大街」、泰國通過銀河航天低軌通信衛星互聯網進行的連線，是面向消費級應用的手機直連衛星技術驗證應用場景的一次生動演示。 　　

會上介紹，2024年，北京亦莊空天產業規模突破350億元人民幣，匯聚空天企業數量超160家，「亦莊箭」成功發射13次，入軌衛星超過80顆。今年，亦莊箭計畫發射超40次，入軌衛星超130顆，4型新型火箭有望首飛。

今年，北京亦莊將以空天街區為依託，梯次布局衛星互聯網產業項目。加快推進商業火箭衛星關鍵核心技術突破，增強高可靠、低成本、批量化製造能力，加速中大型可重複使用運載火箭研製，力爭2026年前入軌；建設好北京市可重複使用火箭技術創新中心等。 　　

北京亦莊還將加快培育應用場景，推動商業航天在車聯網、6G通信、生物醫藥、智能製造、智慧城市、低空經濟等領域示範應用；培育商業載人航天、在軌作業等未來業態；推進空天地多網融合，打造商業航天、低空技術、自動駕駛、具身智能、人工智能、智能製造、數字城市系統融通「一張網」。

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