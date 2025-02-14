江蘇新春第一會南京召開 再砸408億投資新質生產力

江蘇省戰略性新興產業母基金（省級母基金）新春第一會12日在南京召開。會上，省級母基金第二批規模達408億元（人民幣，下同）的產業專項基金簽約。

中新社報導，在國務院 辦公廳發布「促進創業投資 高質量發展的若干政策措施」後，2024年6月21日，江蘇省宣布500億元的省級母基金啟動運作。該基金著眼培育發展新質生產力，定位為長期資本、耐心資本、戰略資本，引發市場關注。

省級母基金設立3類產業專項基金，分別為未來產業天使基金、設區市產業專項母基金、省屬企業產業專項基金，產業專項基金進一步設立系列產業子基金，構成「省級母基金—產業專項基金—產業子基金」的三層架構。

省級母基金和下設基金，主要投資方向為「51010」戰略性新興產業集群（5個具有國際競爭力的戰略性新興產業集群、10個中國領先的戰略性新興產業集群、10個引領突破的未來產業集群）、「10+X」未來產業體系，以及江蘇《打造具有全球影響力的產業科技創新中心行動方案》、《關於加快培育發展未來產業的指導意見》、《江蘇省海洋產業發展行動方案》等文件明確的戰略性新興產業、未來產業領域，以及其他符合國家和省戰略性新興產業發展規劃的重點領域。

江蘇高科技投資集團有限公司董事長王會清介紹，省級母基金啟動後，用時8個月推動了兩批共36支、總規模914億元的產業專項基金組建或簽約成功，6個直投項目陸續投資落地，收穫了首個在香港 主板上市的直投項目，3個產業子基金註冊落地，「省級母基金—產業專項基金—產業子基金」三層架構順利搭建。

當日，在南京簽約的第二批產業專項基金共計22支，規模達408億元，將精準聚焦51010戰略性新興產業集群，其中省屬企業產業專項基金首次亮相，將聚焦人工智慧、海洋經濟、節能環保、數據產業等領域展開投資。