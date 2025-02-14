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天津力推「一刻鐘便民圈」 徒走15分鐘搞定民生需求

中國新聞組／綜合報導
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天津推出方案，加強城市一刻鐘便民生活圈建設。圖為居民在中新天津生態城第三社區中心菜市場內選購食材。（新華社）
天津推出方案，加強城市一刻鐘便民生活圈建設。圖為居民在中新天津生態城第三社區中心菜市場內選購食材。（新華社）

天津市商務局等18部門日前印發「天津市進一步提升城市一刻鐘便民生活圈建設水平工作方案」，旨在進一步提升天津市城市一刻鐘便民生活圈服務能力，助力構建大消費工作格局。

新華社報導，方案從進一步健全生活服務體系、提升消費業態服務水平、豐富生活服務場景、營造利商興商的環境氛圍等方面提出重點任務，打造多元化、多層次的消費場景，推動便民商圈與養老服務圈、文化休閒圈、健康健身圈、金融服務圈、快遞服務圈等和融共促，不斷擴大城市一刻鐘便民生活圈覆蓋範圍。

一刻鐘便民生活圈，是指以社區居民為服務對象，服務半徑為步行一刻鐘左右的範圍內，以滿足居民日常生活基本消費和品質消費為目標，多業態集聚形成的社區商圈。

方案提出，在居民「家門口」（步行5分鐘至10分鐘範圍內），天津將優先配齊購物、餐飲、家政、快遞、維修等基本保障類網點，並引進智能零售終端；在居民「家周邊」（步行15分鐘範圍內），因地制宜發展文化、娛樂、休閒、社交、康養、健身等品質提升類業態。

根據方案，天津將利用各類資源，打造更多的便民消費空間。例如，利用空置或過剩的舊廠房、倉庫以及閒置土地，改建一批社區商業中心、鄰里中心等便民服務設施；支持利用分散的地鐵站點空地資源及閒置空間，發展便民餐車、便民停車、便民市集等項目；在保障安全、徵得業主同意的前提下，整合社區閒置資源，增加便利消費、郵政、快遞服務、家政保潔、養老服務、廢舊物資回收等服務。方案還從商事登記、稅費優惠、金融支持和促進就業等方面提出了一系列具體任務。

天津市商務局數據顯示，截至2024年底，天津市已建成城市一刻鐘便民生活圈190個，覆蓋977個社區，服務周邊居民近580萬人。

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