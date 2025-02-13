DeepSeek選的號碼中獎了？中國體彩：AI辦不到、別受騙

有中國網友宣稱按照DeepSeek推薦的號碼來買福彩雙色球，竟真的中獎了；示意圖。（取材自中國福彩網）

近日有網友宣稱按照DeepSeek 推薦的號碼買彩券中獎了，相關話題一度衝上微博 熱搜冠軍。對此，中國體育彩票發文強調，大樂透每次開獎都是獨立、隨機產生，再強大的AI 也無法預測中獎號碼。

來源：YouTube

紅星新聞報導，安徽蕪湖的李先生近日發文稱，自己按照DeepSeek推薦的五組號碼來買雙色球，合計下注10元（人民幣，下同，約1.37美元），其中一組數字中了「2+1」，「雖然獎金沒多少，但起碼中了」。

報導引述福利彩票服務熱線工作人員表示，上述情況是中了六等獎，獎金為五元。

「用DeepSeek買彩票中獎了」一度衝上微博熱搜冠軍，引發網友關注。不過，多數網友覺得其實就是個巧合；還有網友調侃，「買十塊中五塊，結果還虧了五塊錢」。

中國國家體育總局體育彩票管理中心「中國體育彩票訂閱號」隨後在微信公眾號發文稱，再強大的AI也無法預測中獎號碼，因為大樂透每次開獎都是獨立的，隨機事件開獎號碼均隨機產生，根本無法預測，「如果有任何人宣稱AI可以預測中獎號碼均是騙人的」。

中國體彩還強調，研究歷史開獎號碼和在「財神廟」刮彩票都不會提高中獎率。「但這些儀式感，可以成為我們的購彩小樂趣，為我們的生活增添色彩，這也是彩票給我們帶來的一種價值」。