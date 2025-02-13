撒貝寧牽機器人鬧元宵 網友笑噴：憑啥小撒可以穿褲子

今年央視元宵晚會，主持人撒貝寧牽著機器人出場，還穿上與機器人同款花馬甲（背心），弓著腿走起機械步，引發全場笑噴，「簡直分不清誰更像機器人」；撒貝寧還一本正經模仿機器人說話，現場甩起了花手絹，但沒機器人甩的好。還有網友搞笑評論，「憑什麼小撒可以穿褲子」，這一句讓廣大網友忍俊不住。

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綜合媒體報導，央視元宵晚會日昨火熱開演，撒貝寧扶著機器人出場，他穿上機器人同款花襖，模仿機器人聲音送祝福「祝大家元宵節 快樂」，台下觀眾大笑鼓掌，十分歡樂。撒貝寧、尼格買提還現場學機器人轉手絹，再次引來全場掌聲。

撒貝寧穿上機器人同款花襖。（取材自封面新聞）

網友紛紛調侃，「笑出聲了！撒貝寧在旁邊真的沒有違和感」、「春晚別幹主持了，只有他倆能擎起小品相聲的大旗了」、「有人來管管這個撒貝寧嗎」、「撒貝寧不愧是被主持耽誤的喜劇人，這兩步走的不要太逗，渾然一體」、「沒想到，e人撒貝寧連機器人都沒放過」、「一時之間不知道該扶誰」、「像極了白雲和黑土」。

撒貝寧（右）扶著機器人出場。（取材自封面新聞）

有人表示，「記得撒貝寧年輕時是參加主持人大賽脫穎而出，起初還是挺端莊的」，「但是這幾年，也不知道為啥，一看到小撒老師我就想笑，也許他太幽默，太會活躍氣氛了吧。」

撒貝寧（右）、尼格買提現場學機器人轉手絹，再次引來全場掌聲。（取材自封面新聞）

票房屢創高點的「哪吒之魔童鬧海」，也登場「鬧元宵」。當晚大張偉和哪吒配音演員呂艷婷也簇擁著哪吒和敖丙亮相節目「哪吒鬧元宵」，主持人楊帆現場演示「藕的一百種吃法」，讓哪吒當場破防，站起來伸手就是一拳。另一位主持人撒貝寧吐槽：「哪吒就是蓮藕做的呀，而且旁邊坐了個兄弟敖丙，你還熬湯！給我打，打成藕粉！」幸好有敖丙一旁冷靜勸架，哪吒才拍拍自己胸口，安撫自己不要在佳節動氣，讓網友們在螢幕前笑開懷。