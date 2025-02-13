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迪士尼開售「七寶花束」 抽籤靠運氣？499元炒上1000元

中國新聞組／北京13日電
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迪士尼情人節前開售「七寶花束」，內含可愛玩偶。(取材自九派新聞)
迪士尼情人節前開售「七寶花束」，內含可愛玩偶。(取材自九派新聞)

臨近情人節，上海迪士尼渡假區官方旗艦店推出了「達菲和朋友們黃色花束」，7個人氣玩偶的集合被網友稱為「七寶花束」，由於特選商品需要抽籤才能購買，商品一上架就售罄，原價499元(約68美元)的花束在二手平台上已衝上1000元。

九派新聞報導，上海迪士尼渡假區內的商店正同步售賣「七寶花束」。一名遊客說，花束是特選商品，需要抽籤才能購買，原價499元的花束網上轉賣價格已倍翻。

迪士尼在2024年9月也曾發布過「達菲和朋友們粉色花束」，售價為499元，同樣一上架即刻售罄，一位關注二手市場的網友指出，「粉色的這款之前也漲價到1000多了」。

觀察二手平台上，目前已上架了不少「七寶花束」，售價均超過800元。有賣家表示，花束相當搶手，手邊的花束已經被預定了，他們可以接受代購，「48小時內可以買到」。

一位將花束定價892元的賣家說，抽籤還是要靠一點運氣，「不是想抽到都能抽到的」。還有賣家表示，雖然他將花束標價889元，但要包郵寄出需要付1000元。

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