米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

「哈利波特 」是家喻戶曉的英國奇幻文學經典，全球第3座哈利波特影城確定落腳上海錦江樂園，預計2027年開幕。這是繼英國倫敦和日本 東京後，哈利波特影城首度進入中國，將助力上海搶攻文旅經濟。魔法世界降臨「魔都」上海，將成為迪士尼 米老鼠最新對手。

在上海已開業40年的錦江樂園於今年1月26日閉園改造後，錦江國際集團昨宣布，與華納兄弟探索集團全球體驗事業部簽署合資架構協議，共同開發華納兄弟（上海）製片廠之旅「哈利波特」的誕生。此計畫總投資約28億元人民幣，預計今年下半年正式開工，於2027年下半年開園迎客，年接待遊客量將達200萬人次。目前合資協議與專案啟動仍處於監管審批階段。

綜合澎湃新聞等報導，上海錦江樂園有限公司董事長鄭蓓昨日指出，錦江樂園面積逾10萬平方公尺，這次引進的哈利波特影城約占5.3萬平方公尺，錦江樂園內原有的遊樂設施僅保留飯店、摩天輪。哈利波特影城在門票價格上將接軌英國、日本的哈利波特製片廠之旅項目，據了解，目前日、英的門票價格在320元-460元人民幣左右(約43至62美元)。

哈利波特影城是1個類似於博物館的參觀體驗項目，裡面有電影拍攝場景、電影道具展示和陳列，以及電影技術展示。上海錦江樂園有限公司董事長鄭蓓介紹，「它與迪士尼是兩個業態，是一個錯位競爭的概念。」

對哈利波特影城進駐上海，許多網友表示期待，也提到樂園附近的地鐵站名會不會改成「九又四分之三月台」，以及原有「閔行之眼」之稱的樂園摩天輪是否改名為「霍格華茲之眼」。

觀察者網援引中國主題樂園研究院院長林煥傑分析指出，錦江樂園已運營了40年，當年在江浙一帶，特別是長三角地區的文旅市場，它是一個標竿。但是，以機械設備為主的錦江樂園設備及項目內容都已老化，近十幾年來，隨著上海歡樂谷、上海海昌海洋公園、上海迪士尼等主題性公園入場，錦江樂園的客流量每況愈下，甚至到了虧損地步。

林煥傑認為，哈利波特影城與上海既有的迪士尼樂園、樂高樂園、佩佩豬等國際IP形成優勢互補，和上海歡樂谷、上海海昌海洋公園等也沒有重合度。此項目將把更多相關消費留在中國，也有望吸引來自韓國、東南亞的遊客，進一步促進入境旅遊市場發展。