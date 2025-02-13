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中國碳市場交易 山東賣出量1.33億噸居首位

中國新聞組／北京13日電

至2024年底，中國能源消費和碳排放大省山東，共有323家重點排放單位參與全國碳市場交易，碳排放配額累計買入量1.01億噸，成交額58.32億元（人民幣，下同）；累計賣出量1.33億噸，成交額84.72億元。交易量和交易額均居中國首位。

中新社報導，山東省生態環境廳總工程師徐本亮11日在山東省政府記者會上介紹，該省經濟體量大，結構重，納入全國碳市場的電力企業數量與履約量均為中國第一，履約任務最重。「目前山東已完成全國碳市場3個履約周期的履約任務。

以「降碳」為核心任務，山東大力發展新能源和可再生能源，創新實施「兩高」（高耗能和高排放）項目碳排放減量替代。至2024年底，該省累計審核100個兩高建設項目，通過減量替代減少碳排放約1000萬噸。

為應對氣候變化，山東深化與島嶼國家的合作交流，發起成立國際零碳島嶼聯盟，打造長島國際零碳島。　

煙台市副市長李金濤透露，長島國際零碳島建設實現了車輛全域管控、新能源公交車全域運行、清潔供暖全域替代、生活垃圾分類和汙水處理全域覆蓋。南山鋁業、頓漢布什等企業踴躍發掘零碳島嶼合作新藍海，在印尼、馬來西亞投資拓業。

長島 投資 印尼

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