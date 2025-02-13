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門票180元的動物園 獅虎獸卻養到「皮包骨」 園方回應了

中國新聞組／綜合報導
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遊客汪女士發現寧波野生動物園的獅虎獸很瘦。（取材自上游新聞）
遊客汪女士發現寧波野生動物園的獅虎獸很瘦。（取材自上游新聞）

寧波一動物園近期傳出一隻獅虎獸被「餓得皮包骨」，引發熱議。上游新聞報導，遊客汪女士發布的一段視頻中，獅虎獸弓著背、下腹部有凹陷感，汪女士稱其是「180元門票養出的皮包骨」，網友表示：「這動物看著很心酸」、「怎麽會這麽瘦，看起來一點都不健康」。

上游新聞報導，汪女士是一名動物愛好者，收養了多隻流浪貓和流浪狗。就發布視頻質疑動物園的原因，汪女士直言：「獅虎獸瘦不瘦一目了然，大家的眼睛都是雪亮的。年齡大了就應該瘦嗎？我看園裡的其他老虎、獅子、狼也很瘦，就把視頻發了出來。」

就汪女士的質疑，獅虎獸所在的寧波野生動物園一名工作人員解釋：「獅虎獸瘦不是因為健康問題，動物園的所有動物都是科學配比飼養，健康體徵是有保障的。獅虎獸年齡十多歲了，飼養員會根據身體情況、年齡、性別等調整食物的種類、品種和數量。去年上半年我去看過獅虎獸，健康體徵都很好，此外我們的飼養員、營養師、領導等也會定期做檢查。」該工作人員表示：「歡迎網友和媒體監督，也歡迎權威機構來檢測。」

另外，汪女士質疑動物園收180元門票養的動物仍然很瘦，工作人員回應：「首先我們不是每天都爆滿的，有旺季有淡季，景區是靠天吃飯的；其次我們飼養動物不是根據錢多錢少飼養的，而是有一定科學配比，不會今天賺了500萬、1000萬就突然加餐。不管賺不賺錢，飼料配比都是一樣的。」

據報導，為了了解獅虎獸是否真的是餓瘦了，在動物園負責50多隻老虎飼養的虎類專家石先生，觀看了獅虎獸視頻後分析：「獅虎獸餵到這種程度屬於正常情況，不是餓瘦的，這種動物是獅子和老虎雜交而成，一上年紀就容易處於亞健康狀態，走路已經有點弓形了。」

石先生也表示，「獅虎獸是比較稀有的動物，動物園肯定會用心去養，一般不會剋扣食物」。

動物園 檢測

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