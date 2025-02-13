偷工減料？比基尼安睡褲下架 網轟：經期性感當賣點

ABC「比基尼安睡褲」宣傳頁寫道，「比基尼般的三角剪裁，別出心裁，實現穿衣自由」等文字。（取材自微博）

中國女性護理品牌ABC推出產品「比基尼安睡褲」，被批「拿經期性感當賣點」、偷工減料，近期引發爭議。品牌方回應稱，ABC比基尼安睡褲非「新品」，已於2024年1月停止生產。此前，ABC衛生巾被指虛標長度，其品牌創始人曾公開致歉。

南方都市報報導，ABC名為「比基尼安睡褲」的產品，其宣傳頁寫道，「比基尼般的三角剪裁，別出心裁，實現穿衣自由」，「-40%肌膚接觸面積」。有網友表示，「ABC拿經期性感當賣點」，同時把經期安睡褲設計成比基尼款式，穿安睡褲目的是包裹更多，存在偷工減料的嫌疑。

ABC官方微博 對此發布說明稱，ABC比基尼安睡褲非「新品」，並已於2024年1月停止生產，該產品已進入正常的退市周期。在淘寶、京東等平台的ABC官方旗艦店搜索該款比基尼安睡褲，但未找到相關產品，疑似已經下架。

不少網友提到去年的衛生巾質量風波，留言說，「我穿安睡褲目的不就是包裹更多嗎」、「都經期了穿這個是啥意思？」「表面上：美美比基尼，實際上：偷工減料」、「長度和執行標準去年已經被罵一輪了，今年又搞這」、「不知道大家使用這個就是要舒適且不漏嗎？」。

據報導，ABC在內的多個知名品牌曾被指「衛生巾實際長度與標註不符」，2024年11月有多位網友質疑品牌方「偷工減料」。「ABC洗護旗艦店」客服則回覆消費者，「機器生產的衛生巾的確會存在偏差，不屬於偷工減料，1、2公分屬於正常誤差。如果覺得接受不了可以不買。」