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才跳江救人 「白龍」馬離世 專家：突發腸病非嗆水所致

中國新聞組／綜合報導
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救人的「白龍」馬。（視頻截圖）
救人的「白龍」馬。（視頻截圖）

在湖北馱主跳江救人7歲的「白龍」馬於11日晚不幸死亡，初步分析死因為腸道發生絞窄。

上游新聞引述此前報導，4日下午1時50分，漢江湖北仙桃段，寒冷的西南風吹著，水溫只有攝氏6度。一名穿著棉衣的男子在江心沉沉浮浮，他的親屬站在岸邊一邊喊「救命」一邊想下江救人。危急時刻，一匹白馬和三位男子站了出來。

開騎馬俱樂部的蘇邵高站在岸邊拽住男子親屬，游泳協會會員劉杭州跳入江中奮力朝男子游去，哈薩克族男子依立拜騎著「白龍」馬躍入江中，率先來到落水男子身邊，依立拜使出馬背上叼羊的本領，死死抓著男子左手手臂。白馬掉頭朝岸邊游去，趕到的劉杭州托舉著男子下半身。約3分鐘後，離岸邊約50米的男子被救上岸。由於救援及時，男子身體無大礙，隨後被親屬帶走。

依立拜此前曾透露，「白龍」4日下水救人後，5日早上就發燒了，量體溫已經燒到攝氏40度，他隨即給牠緊急配藥治療。依立拜說，騎馬救人要快一些才出此下策，落水者穿得比較厚，全身已經打濕體重增加，若只靠人下去營救是非常困難的，自己出來換衣服時身體都在發抖。「白龍」已經發燒拉肚子，應是打幾天針就好了。

沒想到，9日中午「白龍」馬再次發病；11日中午，「白龍」馬雙眼已看不見，肝臟出現異樣，最揪心的是馬不能排便。

得知「白龍」馬病情後，仙桃有關部門緊急聯繫了湖北省優秀獸醫專家，各方力量匯聚仙桃全力救治。來自華中農業大學的教授專家肖思雨、項志傑，武漢東方馬城獸醫萬金、黃岡浠水飛翔馬術俱樂部獸醫鐘小祥緊急趕赴仙桃，合力進行救治。

肖思雨表示，「白龍」馬救治無效死亡不是因救人嗆水所致，而是突發腸道的疾病，「現有醫學也沒辦法」。

依立拜強忍著悲痛，正在處理「白龍」馬後續事宜。

「白龍」馬因突發腸道疾病死亡。（取材自浙江之聲）
「白龍」馬因突發腸道疾病死亡。（取材自浙江之聲）

哈薩克 武漢

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