我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

「哪吒2」海外熱映 「急急如律令」英譯怎麼說掀熱議

記者謝守真／綜合報導
動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）是「哪吒之魔童降世」續集，受粉絲喜愛，春節假期來票房一路狂飆。（取自微博）
動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）是「哪吒之魔童降世」續集，受粉絲喜愛，春節假期來票房一路狂飆。（取自微博）

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）自今年春節假期來票房一路狂飆，截至2月11日19時03分，「哪吒2」總票房（含預售）突破90億人民幣（單位下同，約12.3億美元），成為全球影史第27部票房超過90億的影片，也是票房前30名中唯一一部非好萊塢影片。另，「哪吒2」海外上映時，網友也針對台詞「急急如律令」的英譯再掀熱議。

界面新聞報導，中國網路平台「燈塔專業版」11日預測，「哪吒2」總票房將達到145.28億元。票房分析平台「貓眼專業版」數據則預估，「哪吒2」預測總票房為142.57億元，預測最終票房將登頂全球動畫電影票房榜，衝擊全球電影票房榜前七。

截至目前，「哪吒2」已打破96項紀錄，包括：中國影史總票房冠軍、中國影史觀影人次冠軍、2025年全球票房冠軍、2025年中國票房冠軍等。網友更大讚「哪吒2」的票房簡值是在「升國旗」。

「哪吒2」的主投與發行方光線傳媒，股價連續5個交易日上漲。截至11日上午10時49分，光線傳媒股價上漲15.46%至19.34元／股，一度達到19.58元／股，創2011年上市以來新高。同日，該公司市值達567億元。

另，大眾日報指，「哪吒2」於美國洛杉磯當地時間8日，於好萊塢的TCL中國大劇院北美首映。在網路電影資料庫（IMDb）平台上，截至11日午間，「哪吒2」獲8.3分。「哪吒2」13日起亦將於澳洲、美國、加拿大、紐西蘭、南非、埃及、新加坡、日本和南韓等地上映。

在「哪吒2」持續熱映的同時，紅星新聞提到，在海外上映的「哪吒2」，針對台詞「急急如律令」翻譯在網上已掀起熱議。有中國網友稱，在海外版中，台詞「急急如律令」被譯為"quickly quickly biu biu biu"。這則消息隨即引發熱議，相關話題「急急如律令被翻譯成quickly quickly biu biu biu」衝上微博熱搜第一。

不過，對於「哪吒2」的上述翻譯問題，影片的海外發行商華人影業工作人員緊急闢謠，「急急如律令」翻譯為"quickly quickly biu biu biu"的消息「是假的」。實際上，在2019年「哪吒之魔童降世」（哪吒1）在海外上映時，微博曾掀起「哪吒台詞哏翻譯大賽」。針對「急急如律令」，當時有網友翻譯為"fast fast biu biu"。網友以"fast"對應「急急」，"biu"模擬法術特效聲，兼顧趣味性與節奏感，成為當時網路熱議的「神翻譯」。

紅星新聞稱，「哪吒1」當時最終選擇將「急急如律令」英譯為"Be quick to obey my command."（速速遵從我的命令）。

中國日報指，「急急如律令」源自道教文化，最早可追溯至漢代公文用語，意為「立即執行命令，如同法律般不可違抗」，或「請速速遵照執行，不得有誤，違者必究。」

電影「哪吒2」不僅在中國火紅，在海外上映同樣獲得好評，台詞怎麼翻譯更掀起討論。...
電影「哪吒2」不僅在中國火紅，在海外上映同樣獲得好評，台詞怎麼翻譯更掀起討論。(中新社)

好萊塢 微博 新加坡

上一則

拒馬斯克收購 奧特曼：OpenAI盼合作中國 這很重要

下一則

BBC盛讚中國高新製造 「代價是什麼」…熟悉的質疑不見了

延伸閱讀

「哪吒2」票房破90億 前作被揭大量「致敬」周星馳電影

「哪吒2」票房破90億 前作被揭大量「致敬」周星馳電影
為何兩岸都崇拜哪吒？學者：守護年輕人是核心精神

為何兩岸都崇拜哪吒？學者：守護年輕人是核心精神
「哪吒2」發行商股價創高 「急急如律令」英文怎譯上熱搜

「哪吒2」發行商股價創高 「急急如律令」英文怎譯上熱搜
周末票房慘澹 不敵超級盃 「超狗神探」蟬聯冠軍 「心眼殺手」第2

周末票房慘澹 不敵超級盃 「超狗神探」蟬聯冠軍 「心眼殺手」第2

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚