我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

DeepSeek梁文鋒身價超黃仁勳？ 彭博估身價達1260億美元

記者謝守真、陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
深度求索（DeepSeek）大模型的出現震撼矽谷科技業界，公司創辦人梁文鋒因而受到全球關注。（取自公眾號New Economist）
深度求索（DeepSeek）大模型的出現震撼矽谷科技業界，公司創辦人梁文鋒因而受到全球關注。（取自公眾號New Economist）

中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）大模型的出現，震撼矽谷科技業界，公司創辦人梁文鋒受到全球關注。彭博昨發布調查，預計DeepSeek的估值在10億美元到逾1500億美元間，估值區間的中間值為20億至300億美元。據彭博億萬富翁指數，若以上述估值計算，梁文鋒持有的84%股份價值最高將達1260億美元，身家超越晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，躋身亞洲最富有的科技大亨行列。

彭博針對7位新創公司創辦人及AI專家的研究顯示，預計DeepSeek的估值在10億美元到逾1500億美元之間，估值區間的中間值為20億至300億美元；加拿大業界人士也樂觀預估，DeepSeek估值能達OpenAI最新3000億美元估值的一半。若此成真，梁文鋒所持股份價值將達1260億美元，梁文鋒很有可能成為全球超級富豪之一。

波士頓創投公司Glasswing Ventures創辦人兼管理合夥人塞色里（Rudina Seseri）說，「即便保守估計，這家公司僅憑目前區區數百萬美元的營收，就能輕鬆獲得數十億美元的估值，更不用說考慮未來增長了。」

界面新聞指出，加拿大一家電信公司Sweat Free Telecom的創辦人拉姆德夫（Chanakya Ramdev）給出了更為樂觀的預測。他認為，DeepSeek的估值能達到OpenAI最新估值3000億美元的一半。若此成真，梁文鋒所持股份價值將達到1260億美元，甚至或將超過身價1180億美元的黃仁勳。

不過，報導提到，要對梁文鋒的身家進行準確估值並不容易，因為DeepSeek目前未接受外部融資，完全依賴創始人梁文鋒旗下量化對沖基金「幻方量化」的利潤支撐。這種模式，使得DeepSeek在財務上保持了較高的獨立性。同時，目前DeepSeek在海外引爆的「AI旋風」，仍未有停歇之勢。

另外，中國搜尋引擎龍頭百度創始人李彥宏11日在杜拜舉行的世界政府峰會談及DeepSeek。他指出，人工智慧在內的大多數創新都與降低成本有關，大型語言模型（LLM）推理成本如今每年降低90%以上。

大模型的落地推進，讓越來越多企業意識到，在具體場景上或許並不需要跑出通用大模型的計算量。在很多場景中，更輕量的大模型也能達到通用大模型的效果，推理成本更低，使用更簡單。

英國市場研究公司Omdia發布報告，去年中國生成式人工智慧（GenAI）軟體的銷售額已達18億美元，考慮到該技術仍處於起步階段，預估到2029年，該市場規模將超過98億美元，成長5.5倍。而這1估算還未包含晶片、伺服器、數據中心建設和場地購置成本，以及GenAI開發平台收入。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透）

DeepSeek AI 黃仁勳

上一則

BBC盛讚中國高新製造 「代價是什麼」…熟悉的質疑不見了

下一則

美凍外援京忙拉攏 分析：東南亞國家紛「轉向」中國

延伸閱讀

身價將超過黃仁勳？DeepSeek梁文鋒或成亞洲科技富豪

身價將超過黃仁勳？DeepSeek梁文鋒或成亞洲科技富豪
川普稱黃仁勳「紳士」 NVIDIA證實兩人討論AI政策

川普稱黃仁勳「紳士」 NVIDIA證實兩人討論AI政策
川普：與黃仁勳會談愉快

川普：與黃仁勳會談愉快
CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚