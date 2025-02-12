DeepSeek梁文鋒身價超黃仁勳？ 彭博估身價達1260億美元

深度求索（DeepSeek）大模型的出現震撼矽谷科技業界，公司創辦人梁文鋒因而受到全球關注。（取自公眾號New Economist）

中國AI 新創公司深度求索（DeepSeek ）大模型的出現，震撼矽谷科技業界，公司創辦人梁文鋒受到全球關注。彭博昨發布調查，預計DeepSeek的估值在10億美元到逾1500億美元間，估值區間的中間值為20億至300億美元。據彭博億萬富翁指數，若以上述估值計算，梁文鋒持有的84%股份價值最高將達1260億美元，身家超越晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 ，躋身亞洲最富有的科技大亨行列。

彭博針對7位新創公司創辦人及AI專家的研究顯示，預計DeepSeek的估值在10億美元到逾1500億美元之間，估值區間的中間值為20億至300億美元；加拿大業界人士也樂觀預估，DeepSeek估值能達OpenAI最新3000億美元估值的一半。若此成真，梁文鋒所持股份價值將達1260億美元，梁文鋒很有可能成為全球超級富豪之一。

波士頓創投公司Glasswing Ventures創辦人兼管理合夥人塞色里（Rudina Seseri）說，「即便保守估計，這家公司僅憑目前區區數百萬美元的營收，就能輕鬆獲得數十億美元的估值，更不用說考慮未來增長了。」

界面新聞指出，加拿大一家電信公司Sweat Free Telecom的創辦人拉姆德夫（Chanakya Ramdev）給出了更為樂觀的預測。他認為，DeepSeek的估值能達到OpenAI最新估值3000億美元的一半。若此成真，梁文鋒所持股份價值將達到1260億美元，甚至或將超過身價1180億美元的黃仁勳。

不過，報導提到，要對梁文鋒的身家進行準確估值並不容易，因為DeepSeek目前未接受外部融資，完全依賴創始人梁文鋒旗下量化對沖基金「幻方量化」的利潤支撐。這種模式，使得DeepSeek在財務上保持了較高的獨立性。同時，目前DeepSeek在海外引爆的「AI旋風」，仍未有停歇之勢。

另外，中國搜尋引擎龍頭百度創始人李彥宏11日在杜拜舉行的世界政府峰會談及DeepSeek。他指出，人工智慧在內的大多數創新都與降低成本有關，大型語言模型（LLM）推理成本如今每年降低90%以上。

大模型的落地推進，讓越來越多企業意識到，在具體場景上或許並不需要跑出通用大模型的計算量。在很多場景中，更輕量的大模型也能達到通用大模型的效果，推理成本更低，使用更簡單。