BBC盛讚中國高新製造 「代價是什麼」…熟悉的質疑不見了

BBC以往對中國的報導，常在標題加上「但代價是什麼呢？」。（取材自環球時報）

近日，英國廣播公司（BBC）多則報導中國的新聞引發關注，網友發現，BBC及時跟進了中國的許多熱點，還推出一部短片稱讚中國製造，卻少了以往報導慣常使用的總結：「但代價是什麼呢（but at what cost）」，讓網友大呼「不習慣」，甚至懷疑BBC被「盜帳號」。

綜合環球時報、觀察者網報導，從2012年開始，BBC每當談到關於中國正面成績新聞時，常在新聞標題加上「代價是什麼呢」的反問，在BBC網站搜索相關關鍵詞，就能看到大量用類似句型作為標題的新聞，如「中國正變得更加智能，但代價是什麼呢」、「中國正為埃塞俄比亞創造就業 崗位，但代價是什麼呢」。

於是，這種報導手法被熟知，美國問答式社交平台Quora上還有專門關於「但代價是什麼呢」的討論。在中國，不少網友也將其作為流行語，用於嘲諷BBC等外媒在涉華問題上的雙標。

但近來BBC態度似乎出現轉變，有網友發現，BBC在7日發布了一則介紹中國科技成就的短片，羅列了不少數據介紹中國科技發展及背後的原因，找來專家背書中國「十年計畫」的成功，稱「一個擁有遠大野心，雄厚資金和大量耐心的新高科技領導者已經崛起」，卻沒有以往的質疑。

有外國網友在評論區留言，「除了我之外，還有其他人在找BBC那句『但代價是什麼呢』的話嗎？」這條評論獲得了近6000個點讚，不少網友也表示，很詫異為什麼BBC會突然「一反常態」。不少網友玩起了梗，說自己聽不到「但代價是什麼呢」還真不習慣；還有人嘲諷BBC「這句話可是你的招牌啊，怎麼能不加上呢？」

有熟悉國際時事的網友把BBC的反常表現，和美國國際開發署被關閉一事聯繫起來，認為BBC常年接受美國國際開發署的資助，而該單位曾多次策畫針對中國的抹黑、滲透活動。不過，BBC此前多次表示，美國國際開發署的援助並非撥給BBC新聞編輯部門。