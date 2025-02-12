兩新政策帶動 中國去年大宗耐用消費品銷售逾1.3兆

中國於2024年啟動的大規模設備更新和消費品以舊換新（簡稱兩新）工作已取得顯著成效。根據國家發改委消息，去年「兩新」政策帶動大宗耐用消費品銷售額超過1.3兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，同時，兩新政策在2024年帶動設備工器具購置投資 同比增長15.7%，對全部投資增長貢獻率達到67.6%，形成節能量約2800萬噸標準煤、減少二氧化碳排放約7300萬噸。

其中，設備更新行動有效拉動投資增長。官方安排1500億元超長期特別國債 資金支持工業、用能、交通運輸、老舊電梯等領域設備更新項目超過4600個。

在國債資金和其他綜合性政策帶動下，2024年全國重點領域設備更新總量超過2000萬台（套），形成節能量約2500萬噸標準煤；設備工器具購置投資同比增長15.7%，高於全部投資增速12.5個百分點。

消費品以舊換新行動則有效激發了消費活力。大陸中央向地方直接安排1500億元超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，帶動汽車、家電、家裝、電動自行車等銷售額超過1.3兆元，2024年全年社會消費品零售總額同比增長3.5%。

值得一提的是，在2024年以舊換新活動中，超過60%的消費者選擇購買新能源汽車，1級能效家電銷售額占比高達90%，形成節能量約300萬噸標準煤。

此外，回收循環利用行動有效提升資源利用效率。2024年，全國報廢機動車回收量達到846萬輛，同比大幅增長64%；廢舊家電回收量超過63萬噸，自7月份開始連續6個月保持正增長態勢；廢鋼鐵、廢有色金屬等10種主要再生資源回收利用超過4億噸，同比增長7.2%。