搶「神」戰…多地爭幫哪吒上戶口 學者：傳說人物沒家鄉

天津河西區的哪吒小鎮。（取材自天津文旅）

動畫電影「哪吒之魔童鬧海（「哪吒2」」票房不斷走高，「哪吒」這個經典IP跟著火紅起來，河南 南陽、天津、四川宜賓、安徽蚌埠等地開啟搶「神」大戰，紛紛認領哪吒的家鄉，要幫這個神話人「上戶口」。

綜合封面新聞、頂端新聞等媒體報導，天津文旅在5日發布視頻，內容稱「別搶了！哪吒天津人！小孩哥姓名，哪吒，天津陳塘（今河西陳塘莊）人，小學在讀」，還列舉天津河西區陳塘莊一帶一直流傳著哪吒的傳說故事，過去還有哪吒廟、李靖行宮。

安徽隨後發布消息稱，哪吒很可能是在安徽固鎮「鬧海」，稱該鎮從村頭到渡口，說起哪吒無人不知，還有很多以哪吒為主題的雕像和牆畫，並稱哪吒鬧海的傳說在當地世代流傳，已成為當地獨特的文化符號。

四川宜賓接著發布消息「哪吒『老家』，就在宜賓！」表示宜賓南廣鎮陳塘關才是哪吒出生地，南廣河與長江交匯處的龍脊石是由龍王三太子被哪吒打死以後的屍骨化身而成，並列舉了哪吒洞、哪吒行宮、天池公園還生閣、靈鷲山「鷲州塔（舊州塔）」等哪吒元素的文旅地標。

河南南陽也不落人後，西峽縣丁河鎮奎文村被稱為「哪吒故里」、「哪吒文化發祥地」，南陽市作家協會會員、「哪吒傳說」非物質文化遺產傳承人張中芳者說，丁河鎮奎文村有一處名為奎文關的軍事隘口，據考證就是哪吒父親李靖鎮守的陳塘關，而哪吒出生地杏花村就位於陳塘關（奎文關）內。

哪吒民俗文化研究會秘書長黃運松說，哪吒是傳說人物，不存在具體家鄉。即使中國民間文藝家協會曾將宜賓命名為「中國哪吒文化之鄉」，也不意味著要給哪吒上戶籍。