我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長亞當斯涉貪案 司法部促檢察官在選前撤銷

法拉盛被列「氣候強韌」社區之一 紐約市府優先挹注資源

「哪吒2」那口鼎令人怕 蒙古演員「呼麥」配樂：就是我

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈拉木吉用「呼麥」方式為電影配樂。（取材自微博）
哈拉木吉用「呼麥」方式為電影配樂。（取材自微博）

在電影「哪吒之魔童鬧海（「哪吒2」）」中，許多觀眾被「天元鼎」的配樂震撼，紛紛表示「瑟瑟發抖」，許多人好奇這樣的聲音到底是怎麼來的？蒙古族呼麥演員哈拉木吉近日發視頻承認自己用「呼麥」方式替「哪吒2」配樂，「我就是傳說中那個鼎」。此外，哈拉木吉也曾被稱為「中央民族大學呼麥專業唯一的學生」。

上游新聞報導，哈拉木吉透露，除了天元鼎，在許多反派出來的瞬間自己也都用呼麥與配樂。他的老師麥拉蘇表示，其實目前中國多個院校都可以學習呼麥，內蒙古藝術學院有中國唯一的呼麥本科專業。

呼麥是一種源自蒙古西部阿爾泰山脈的演唱形式，表演者模仿大自然的聲音，同時發出兩種不同的聲音，是一種藉由喉嚨緊縮而唱出雙聲的泛音詠唱技法。

2010年，父母帶哈拉木吉看了一場內蒙古歌劇院的演出，現場有人用呼麥的方式演唱了一首圖瓦民歌，他感到非常神奇。國中畢業後，哈拉木吉報考了內蒙古藝術學院附中，並開始學習呼麥。

2018年，哈拉木吉考上了中央民族大學音樂表演專業少數民族英才班呼麥方向，成為了中央民族大學首位也是當時唯一一位呼麥專業學生。2020年他參加了選秀節目「明日之子」，在央視「國家寶藏」節目「敕勒歌」的表演中展示了馬頭琴和呼麥，還被冠上了「國寶守護人」的稱號。

有網友在哈拉木吉的社交帳號評論區表示，他曾是當年呼麥專業唯一的學生，網友好奇：「這項與非遺有關的專業這麼難招生嗎？」談到中國呼麥專業的發展，麥拉蘇介紹：「目前中央民族大學、內蒙古師範大學、內本科民族大學都設有蒙古畢業專業的專業，目前在學和畢業的學生有一百多人。」

哈拉木吉表演馬頭琴。（取材自微博）
哈拉木吉表演馬頭琴。（取材自微博）

歌劇

上一則

海底撈招985/211外送員 網：低學歷當老闆 高學歷當員工

下一則

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

延伸閱讀

大學掀遣返挺巴國際生潮 華生：製造恐慌

大學掀遣返挺巴國際生潮 華生：製造恐慌
唯恐錯失良機 美國大學校產基金會忙提高比特幣曝險

唯恐錯失良機 美國大學校產基金會忙提高比特幣曝險
喬州最佳大學 喬治亞理工居冠 愛默蕾大學第2

喬州最佳大學 喬治亞理工居冠 愛默蕾大學第2
巴洛阿圖棄民族學課程 其他區恐效法

巴洛阿圖棄民族學課程 其他區恐效法

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚