「哪吒2」那口鼎令人怕 蒙古演員「呼麥」配樂：就是我

哈拉木吉用「呼麥」方式為電影配樂。（取材自微博）

在電影「哪吒之魔童鬧海（「哪吒2」）」中，許多觀眾被「天元鼎」的配樂震撼，紛紛表示「瑟瑟發抖」，許多人好奇這樣的聲音到底是怎麼來的？蒙古族呼麥演員哈拉木吉近日發視頻承認自己用「呼麥」方式替「哪吒2」配樂，「我就是傳說中那個鼎」。此外，哈拉木吉也曾被稱為「中央民族大學呼麥專業唯一的學生」。

上游新聞報導，哈拉木吉透露，除了天元鼎，在許多反派出來的瞬間自己也都用呼麥與配樂。他的老師麥拉蘇表示，其實目前中國多個院校都可以學習呼麥，內蒙古藝術學院有中國唯一的呼麥本科專業。

呼麥是一種源自蒙古西部阿爾泰山脈的演唱形式，表演者模仿大自然的聲音，同時發出兩種不同的聲音，是一種藉由喉嚨緊縮而唱出雙聲的泛音詠唱技法。

2010年，父母帶哈拉木吉看了一場內蒙古歌劇 院的演出，現場有人用呼麥的方式演唱了一首圖瓦民歌，他感到非常神奇。國中畢業後，哈拉木吉報考了內蒙古藝術學院附中，並開始學習呼麥。

2018年，哈拉木吉考上了中央民族大學音樂表演專業少數民族英才班呼麥方向，成為了中央民族大學首位也是當時唯一一位呼麥專業學生。2020年他參加了選秀節目「明日之子」，在央視「國家寶藏」節目「敕勒歌」的表演中展示了馬頭琴和呼麥，還被冠上了「國寶守護人」的稱號。

有網友在哈拉木吉的社交帳號評論區表示，他曾是當年呼麥專業唯一的學生，網友好奇：「這項與非遺有關的專業這麼難招生嗎？」談到中國呼麥專業的發展，麥拉蘇介紹：「目前中央民族大學、內蒙古師範大學、內本科民族大學都設有蒙古畢業專業的專業，目前在學和畢業的學生有一百多人。」