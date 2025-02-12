海底撈招985/211外送員 網：低學歷當老闆 高學歷當員工

海底撈外送招聘廣告。（取材自九派新聞）

社交媒體上近日一則海底撈招聘985/211大學生當外送員的廣告引發熱議。有網友驚訝稱，海底撈的招聘門檻太高，「海底撈招這麼高學歷的大學生進去當外送員是浪費人才。」另有網友表示，「確實卷起來了」、「低學歷的人當老闆，高學歷的人當員工」海底撈則回應，每年都要從基層做起。

九派新聞報導，該招聘廣告上顯示的招聘崗位為「送餐員和備餐員」，硬性招聘條件為：會騎電動車 ，身體狀況符合國家餐飲行業標準要求即可。若本科及以上學歷可以享受專項學歷補貼，並非像網路所傳高學歷是入職門檻。

而在福利 待遇一欄，標有普通本科學歷每月1200元（人民幣，下同，約165美元）、985/211及以上每月2000元的補貼標準，發放周期六個月，憑全日制畢業證書即可享受。

海底撈官方招聘客服表示，其實每年都會收到來自雙一流甚至985/211等高校畢業生的簡歷，但不管其應聘的是外送員還是其他崗位，「都有專屬的人才培養計畫」。

一名高中畢業就在海底撈工作，並在外送崗位幹了一年的小劉（化名）表示，「雖然學歷決定不了起點，但如果學歷高自身能力又出眾，上限一定要比普通外送員高得多，甚至可以從外送員做到高管。」