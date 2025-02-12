北京嘻番里 二次元消費新地標 去年客流超200萬人次

嘻番里已成為京城二次元文化消費新地標，走進嘻番里，「谷子」店琳琅滿目。（取材自本報系北京傳真）

近日，一場「吃谷大會」在北京BOM嘻番里舉行，近萬名年輕人共赴「二次元人」大聯歡。嘻番里由五道口服裝市場轉型而來，去年吸引客流超200萬人次，已成為京城二次元文化消費新地標。

二次元文化是一種圍繞動漫 、遊戲、小說等虛構作品展開的流行文化。「谷子」即英文「goods」的諧音，指的是以動漫、遊戲、偶像等流行文化元素為主題的周邊商品。

走進嘻番里，一家家店鋪琳瑯滿目，擦肩而過的都是從動漫、遊戲世界裡「走」出來的人。「吃谷大會」開在三層，一個個「谷攤」前，年輕人仔細挑選著心儀的「谷子」。二次元文化愛好者小旻說，以前上學時囊中羞澀，以逛為主。現在上班了，有了收入，更願意為自己追的IP買單，在買買買的過程中「悅己」，把「情緒價值」拉滿。

近年來，二次元文化在中國逐漸從小眾領域擴展進大眾視野，並延伸到消費市場各個角落。如今，年輕人尤其是「00後」逐漸進入消費主力群體，他們更願意為「情緒價值」買單。

嘻番里相關負責人表示，2023年底，嘻番里開始大規模店鋪調改，目前二次元業態店鋪占70%以上，並持續不斷地推出二次元文化、潮流文化、藝術文化IP內容。

據初步統計，營業面積約1.3萬平方公尺的嘻番里，2024年人流量超過200萬人次，營業額約2億元人民幣。嘻番里被北京林業大學、中國礦業大學、北京語言大學等大學包圍。放眼海澱，37所高校、40多萬學子，正是二次元文化消費的主力。青年學子有消費需求，市場轉型豐富供給，這是一場典型的雙向奔赴。