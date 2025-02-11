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川男登雅姆雪山失聯55小時 奇蹟生還成「唯一倖存者」

中國新聞組／北京11日電
雅姆雪山。（取材自上游新聞）
雅姆雪山。（取材自上游新聞）

登山客在四川甘孜雅姆雪山發生山難的事故頻傳，但也有人奇蹟生還。四川德陽人志鵬（化名）上月底與另外三名網友一同登山，不料途中陸續與隊友失聯，最後他一個人在山上待了55個小時後終於獲救下山，當地村民說，他是第一個在雅姆雪山失聯後獲救的人。

香港01引述上游新聞報導，25歲的志鵬講述了自己進山、遇險、獲救的全部經歷。他1月31日與三名網友從成都出發，目標是攀登「入門級」的雅姆雪山。

由於四人是臨時組隊，默契並不好，其中一名攀登經歷豐富的人很快便消失在眼前，另一名同伴則在登山途中因體力不支決定下山，僅剩志鵬與同伴阿岳（化名）。為了加快進度，志鵬到達雅姆雪山腳下左線大平台時決定降低負重，卸掉頭燈和山杖，「丟掉頭燈是一個錯誤的決定，沒考慮天黑下不來」。

志鵬拍片紀錄登山過程。（視頻截圖）
志鵬拍片紀錄登山過程。（視頻截圖）

隨後，阿岳因體力原因放棄登頂，志鵬此時也發現手機和充電寶的電量耗盡。為進一步減負，他將手機、充電寶以及60米的繩索交給阿岳，雙方約定下山時在原地會合。

在距離山頂只有2、30米時，志鵬不小心從山背面滑墜了10米左右，右腳被左腳的冰爪刺傷。經過一個多小時的掙扎，志鵬成功走出滑墜處，經過約半小時的攀爬後終於登頂。

志鵬說，之所以要堅持登頂，是想登頂後從山左側下山，該路段可能有鋪裝的路繩，下山會較快、更安全。惟當時天色全黑，他只能摸黑下降，甚至一度走錯路，「走到了一個山脊線，發現下面是懸崖」。自感下山無望的他，只能回到懸崖上方一個棺材大小的裂縫，「能夠遮擋一點風。於是我躺了下去，就在那裡熬」，由於飲用水早就喝光，他只能用冰鎬敲碎幾塊冰吃用。

志鵬（右）成功獲救。（取材自上游新聞）
志鵬（右）成功獲救。（取材自上游新聞）

凌晨時分，志鵬見遠處有很多燈光，「當時覺得是來營救我的」，他嘗試大聲呼喊，又用冰鎬敲打石頭希望擦出火花，又舉起急救毯希望鋁箔反光，但仍未能引起救援人員的注意。

志鵬憶述，真正覺得害怕的是「在半睡半醒的狀態中，突然感覺自己胸口有點涼，嚇得自己清醒了很多」。他意識到此狀況可能是失溫前兆，於是開始做屈膝活動身體，一直到天快亮才睡覺。

當志鵬從懸崖的縫隙中爬出時已天亮，更發現山下有嚮導正帶著登山隊伍登山。嚮導發現大聲呼救的志鵬，便立即通知救援隊。2月2日下午3時許，志鵬終於回到雪山腳下的多拉村，經歷了失聯、滑墜到成功獲救，「村民和嚮導告訴我，我是在雅姆雪山第一個失聯後，成功獲救的倖存者」。

香港

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