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江西被公路包圍的「最牛釘子戶」仍佇立 當局割出一道門

中國新聞組／北京11日電
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航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）
航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）

還記得江西省被公路包圍的「最牛釘子戶」嗎？當時江西撫州金溪一棟二層民房因補償問題至今未拆遷，最終被新修的公路包圍，因為從空中俯瞰宛如一個眼睛鑲嵌在馬路中央，而被網友戲稱為「金溪之眼」。如今屋主依舊住在這裡，當地政府還幫他在厚厚的水泥牆上開了一道門；屋主稱，「問題不解決，就一直住在這裡。」

極目新聞報導，江西撫州金溪G206繞城公路為了改善當地交通而修建，但在修建過程中，因徵遷補償問題談不攏，今年72歲的黃平（化名）擁有的二層小樓至今未拆，公路只好從他的房子旁繞過，小樓成了一座「路中房」，黃平也被稱為江西「最強釘子戶」。

目前，黃平和小兒子還住在這裡，雖然有水有電，但生活仍有諸多不便，不但沒廁所、沒廚房，電視也無法看。每天天黑黃平就早早上床休息。黃平說，最初家裡通向外面的道路是一個圓形管道，還曾被人取笑，後來政府開了現在的門，「這個門好，門旁邊的燈也是政府給安的。」

房屋被數米水泥牆包圍。（取材自極目新聞）
房屋被數米水泥牆包圍。（取材自極目新聞）

實地走訪現場可發現，該處公路已有車輛開始行駛，黃平還居住於「路中房」裡，參觀者每日不絕，遊客既有對房主堅持不遷的不解，也有對其安全的擔憂，「車子發生事故，砸到房頂可怎麼辦」。

黃平和小兒子進出的大門。（取材自極目新聞）
黃平和小兒子進出的大門。（取材自極目新聞）

黃平表示，他對於政府給多少錢無所謂，重點是想一次性拿到拆遷指標，但至今協議尚未簽成。黃平困惑的是，為什麼政府願意花巨資修建如二層樓高的鋼筋混凝土牆體，花力氣單獨為他們一家修建進出的涵洞、後來還花費數萬元從成米厚的鋼筋混凝土牆體中切割出一道門，卻不願意滿足他提出的條件？在黃平看來，政府花的這些費用，已遠超他提出的補償要求。

現在G206國道金溪繞城公路尚未正式通車，但已有車輛通行，每當有大型貨車經過時，屋子門窗玻璃都會有明顯的震顫。道路正式開通後，車輛勢必增多，噪聲和安全隱患會更大，屆時是否還會居住於此？黃平說：「問題沒解決，就一直住在這裡。」

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