薑是老的辣？88歲院士為南京地鐵「抓漏」 網友卻有意見

南京跨江地鐵搶修，造成市民通勤難。（取材自大河報）

南京地鐵 日前傳出部分區域滲出地下水，10號線江心洲站至臨江站運行區間封閉搶修，還請出88歲的中國工程院院士錢七虎出馬「抓漏」。經相關領域專家們全程指導方案制定、應急處置後，該區間安全風險已消除，後續將進行土層加固、結構強化等工作，預計3月1日恢復常態營運，網友讚嘆「薑還是老的辣」。

綜合澎湃新聞、北京日報等媒體報導，今年88歲的錢七虎是中國著名的防護工程專家及現代防護工程理論的奠基人，曾獲「八一勳章」、全國優秀共產黨員、全國道德模範等稱號，2018年獲國家最高科學技術獎。

錢七虎院士是中國著名的防護工程專家和中國現代防護工程理論的奠基人。（取材自澎湃新聞 ）

此次停駛的南京地鐵10號線，5日在浦口大道與橫江大道相交處附近發現滲出地下水，影響運行安全，南京地鐵集團進行封閉搶修。地鐵故障讓許多民眾上班「過江難」，有人改為自己開車，大量車潮造成交通擁堵；有人搭乘地鐵公司安排的接駁車，但單邊通勤時間拉長了半小時，出租車 更是一車難求。

南京地鐵接駁車指示牌。（取材自現代快報）

南京地鐵十號線故障臨時停運，市民等待接駁車。（取材自澎湃新聞）

為了早日解決地鐵滲水問題，南京地鐵請出錢七虎院士等國內相關領域知名專家組成專家小組，全程指導方案制定、應急處置、評估論證等工作。目前地鐵安全風險已消除，正加緊開展土層加固、結構強化、設備維護、評估監測等工作，預計3月1日全線恢復常態營運。

老院士出馬引發網友討論，有人讚「錢老這麼牛，廉頗那點事簡直小case」，也有人認為雖對院士表示敬意，但也有「青黃不接的悲哀」，質疑「這種技術沒有年輕人會嗎？還要仰仗一個20多年前就退休 的老人？」另外也有網友認為，把這些老專家請出來是為了轉移責任，「院士年齡大、資歷高，說的話誰也不反對，花再多錢也沒意見，就算以後出問題，老院士也活不到那時候，大家都放心」。