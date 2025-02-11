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親口證實19歲在美留學時遭校醫性侵 陳冲：一輩子恥辱

中國新聞組／北京11日電
陳冲自爆在美國留學期間曾遭性侵。（取材自微博）
陳冲自爆在美國留學期間曾遭性侵。（取材自微博）

影后陳冲近日接受美國「時人」雜誌採訪，首次公開回應她在美國留學期間被性侵的經歷。她表示，這段經歷曾被自己刻意遺忘，是一段恥辱的記憶，但她後來在自傳中詳細記錄這段過去，希望提醒更多人關注性侵問題。然而網友不領情，反而挖出陳冲曾經棄養雙胞胎的黑歷史，話題衝上熱搜。

綜合媒體報導，美籍華裔女演員陳冲曾主演「末代皇帝」、「紅玫瑰與白玫瑰」等經典作品，是唯一一位同時榮獲金馬獎最佳女主角和最佳導演的女星，也是少數擁有奧斯卡金像獎投票權的電影人。63歲的她在2024年出版自傳「貓魚」，書中詳細記述了家族故事，和獨自踏上異國留學之旅的經歷。陳冲自曝19歲時到美國留學，被大學校醫性侵，書中敘述她因為身上長了紅疹而到學校醫務室求診，醫生是一名30多歲的男士，在打量了她一番後，要求陳冲把衣服全脫了。「我頭腦嗡嗡一片空白，恍惚看到他掀開簾子，領了另一個穿著白大褂的男人進來，一起看我，我開始發抖……。」

陳冲表示，很久以後她在電視上看到某名校的運動隊醫生長期對女運動員性侵，幾十年後終於落入法網，她才明白了那天在學校醫務室發生的事是性侵。陳冲寫道，「文化衝擊帶來最嚴重的腦震盪，是你失去了固有的道德和行為的準則，不知道何為那個文化的『正常』。」

事隔多年，陳冲接受採訪時透露沒對任何人提及此事，坦言是「想忘記的恥辱」，後來轉念希望分享自己的故事，提醒更多人關注性侵問題。

消息傳出後引發網友熱議，但陳冲過去的黑歷史也被挖出。有網友直指她過去曾因不孕，1998年在中國收養一對雙胞胎姊妹並帶回美國，沒想到之後陳冲發現自己懷孕了，這對雙胞胎姊妹「被轉讓」給一對住在紐約的夫妻，當時陳冲還因棄養登上媒體版面。

網友留言質問「被棄養的那對雙胞胎怎麼樣了？」「棄養這事一生黑」。事實上，陳冲每次登上新聞版面，都會有人挖出她棄養雙胞胎的過去，有人直言「那是人啊，又不是二手商品閒魚買賣就行」、「她領養又棄養，實在讓我無法對她任何好感」、「就是個精緻的利己主義者」。

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