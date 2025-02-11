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張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

「張蘭被封」反成流量 麻六記線上猛帶貨、線下湧人潮

中國新聞組／北京11日電
張蘭(右)和兒子汪小菲。(取材自南寧晚報)
張蘭(右)和兒子汪小菲。(取材自南寧晚報)

已故女星大S前婆婆張蘭與前夫汪小菲因被指散布虛假信息，遭中國官方出手整頓，抖音帳號被封禁，但麻六記旗下多個店鋪試圖抓住「張蘭被封」的話題流量，展開「矩陣式」大批量直播帶貨，吸引大批網友湧入，麻六記實體門市也出現排隊人潮。但張蘭被爆料在台欠債新台幣45億（約1.3億美元），還把親人當洗錢工具，網友直呼「真是鬼故事」。

來源：界面新聞

中國經營報報導，抖音近日對「張蘭・俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」 等帳號予以無限期封禁，外界分析將直接切斷麻六記在抖音平台的主要銷售通路，短期內可能導致線上銷售額大幅下滑，造成毀滅性打擊。但麻六記旗下多個店鋪卻試圖抓住這波流量，開啟抖音直播，進行大批量帶貨。

大量網友湧入麻六記多個直播間。(取材自中國經營報)
大量網友湧入麻六記多個直播間。(取材自中國經營報)

據不完全統計，進9日晚間開啟直播帶貨的麻六記線下門店，數量就超過25家，分別位於北京、廣州、西安、青島、合肥、成都等地。大部分直播間的人數都在千人以上，部門直播間的人數更超過5000人。

麻六記線下門店排起長隊。(取材自中國經營報)
麻六記線下門店排起長隊。(取材自中國經營報)

除了線下實體門店，還有很多麻六記授權的帶貨主播進行直播。抖音平台之外，微信視頻號上，麻六記官方帳號也仍舊在進行直播，更吸引大批網友湧入，有人對麻六記的未來發展表示支持，刷屏「加油」、「正能量」等詞彙，也有網友提出質疑。

麻六記線上人氣火爆，線下同樣吸引人潮。9日中午，位於北京apm購物中心的麻六記門口排起了長隊，顯然不受輿論影響。

另一方面，台灣財經記者胡采蘋在臉書專頁「Emmy追劇時間」發文爆料，指張蘭母子倆因為虛報「俏江南」的營收，欠下新台幣45億元鉅債，張蘭為了避債，還把資金轉移到台灣，把在台灣的親人當洗錢工具。

胡采蘋在文中表示，張蘭母子之所以欠下45億，起因是賣俏江南的時候虛報營收，把公司賣給私募基金，被發現是做假帳，於是私募基金怒告張蘭，法院判賠1.42億美元，張蘭竟然把這筆錢拿到台灣，成立了信託基金，以在台兩名親人的名義成立信託，宣稱這筆錢已經跟她沒有關係。

而最後私募基金方發現張蘭私自把基金匯款出去，轉了七筆帳去紐約買房地產，法院因此判定張蘭是信託的實際控制人，私募基金可以到台灣追討這筆錢，在台灣的親人等於淪為張蘭的洗錢工具，網友驚嘆「真是鬼故事」、「大S是嫁給詐騙集團嗎」，賈永婕也留言回應：「我的經驗三天後他們就會撤，但就算沒撤也沒差，因為世界上有公理正義！」

張蘭 抖音 大S

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