湘女為小吃走2.5公里 抵達沒開怒發視頻 店主連夜趕回

店鋪初八仍未開門。（取材自瀟湘晨報）

一名在湖南長沙工作的女士回到了老家邵陽過年，2月5日初八，她懷念起求學時常吃的一家糕點店，「暴走」2.5公里後，卻發現該店並未開門，憤怒地在發視頻吐槽老闆為何都已初八還未開門，沒想到店主看到該視頻，立即連夜從外地趕回邵陽，第二天一早就來到店裡替她製作糕點。

瀟湘晨報報導，2月5日初八這天，周女士懷念起自己上學時常吃的一家糕點店，但由於自己忘記了店鋪的具體位置，當她沿著街「暴走」2.5公里後卻發現並未開門。店鋪也換了名字，叫「天津米老鼠」。周女士看到此幕感到非常崩潰，在網上發視頻「質問」老闆為何初八還未開門。

周女士表示，「因為也是很多年沒有吃過，但很想吃，所以就只能走，又不記得在哪個位置，我就只能從這條街的起始點都已經快走到終點了，將近2.5公里。」在多次嘗試聯繫店主無果後，周女士決定拍一段視頻，吐槽一下這家「不負責任」的店鋪，並希望有人能通知店主趕緊回來上班。

「因為休假都只能休到初七，初八他怎麽可以不上班？沒有想到這條視頻就突然火起來了。」令周女士意想不到的是，這段視頻不僅讓網友們樂在其中，更讓店主本人看到了。店主的一位朋友偶然看到了這段視頻，隨即發給了店主，店主看到後，立即連夜從外地趕回邵陽，第二天一早就來到了店裡。

周女士欣喜表示，「他第二天是7點到的邵陽，他說他行李都沒有放，直接就去店裡面。他說『我7點鐘我就不休息了，馬上去給你做。』」