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拍賣史最貴的床1.15億流標 「華夏第一床」7000萬再拍

中國新聞組／北京12日電
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「華夏第一床」起拍價7000萬元。（取材自現代快報）
「華夏第一床」起拍價7000萬元。（取材自現代快報）

江蘇省鎮江市京口區人民法院在阿里司法拍賣近日上架一套「華夏第一床」，起拍價為7000萬元（人民幣，下同，約963萬美元），將於2月16日上午10時開始拍賣。值得一提的是，這張「天價床」早在2019年就曾被拍賣過，起拍價為1.15億，但最終流拍。據媒體報導，這是當時阿里司法拍賣史上最貴的床。

綜合現代快報、瀟湘晨報報導，根據網站拍品介紹，這一套華夏第一床的拍賣將於2月16日上午10時開始至2月17日上午10時截止。起拍價為7000萬元，保證金700萬元，增價幅度30萬元。

據了解，該床目前存放於位於句容的中國神牛紅木藝術館內。之所以被稱為華夏第一床，根據其介紹中提供的一張「上海大世界基尼斯之最」顯示，這是中國國內最大的紅木床（大葉紫檀）。

據了解，該拍品並不是第一次拍賣。早在2019年，其就曾以1.15億元起拍價進行拍賣，但最終流拍。據當時媒體報導，拍品的價格是由專業評估公司鑒定後得出。該床的製作者在接受媒體採訪時表示，這張床耗用近50噸紫檀木，占地面積60.4平方米，雕刻有56個民族的圖騰、圖案及文字，用了接近四年的時間，由11個工匠雕刻打造而成。

華夏第一床用紫檀木製成。 （取材自現代快報）
華夏第一床用紫檀木製成。 （取材自現代快報）
使用50噸紫檀木製成的華夏第一床。 （取材自現代快報）
使用50噸紫檀木製成的華夏第一床。 （取材自現代快報）

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