拍賣史最貴的床1.15億流標 「華夏第一床」7000萬再拍

「華夏第一床」起拍價7000萬元。（取材自現代快報）

江蘇省鎮江市京口區人民法院在阿里司法拍賣 近日上架一套「華夏第一床」，起拍價為7000萬元（人民幣，下同，約963萬美元），將於2月16日上午10時開始拍賣。值得一提的是，這張「天價床」早在2019年就曾被拍賣過，起拍價為1.15億，但最終流拍。據媒體報導，這是當時阿里司法拍賣史上最貴的床。

綜合現代快報、瀟湘晨報報導，根據網站拍品介紹，這一套華夏第一床的拍賣將於2月16日上午10時開始至2月17日上午10時截止。起拍價為7000萬元，保證金700萬元，增價幅度30萬元。

據了解，該床目前存放於位於句容的中國神牛紅木藝術館內。之所以被稱為華夏第一床，根據其介紹中提供的一張「上海大世界基尼斯之最」顯示，這是中國國內最大的紅木床（大葉紫檀）。