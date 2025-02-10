警報聲又響… 中國去年結婚數創45年新低 離婚卻上升

民政部公布2024年全國婚姻登記數據，結婚登記數下降約20.5%，離婚登記數上升約1.1%。(取材自微博)

中國民政部8日公布2024年全國婚姻登記數據，結婚登記610.6萬對，離婚登記262.1萬對。相較2023年，結婚登記數減少157.4萬對，下降約20.5%；離婚登記數則增加2.8萬對，上升約1.1%。這意味著全國結婚登記數在經歷2023年止跌回升後，再度下探，創45年新低，且降幅巨大。有分析指出，大環境太「卷」仍是年輕人不婚、甚至成怨偶的主因之一。

澎湃新聞報導，2013年全中國結婚登記量為1346.9萬對，但自2014年開始逐年下降，2019年跌破1000萬對大關，2021年跌破800萬對大關，2022年跌破700萬對大關，好不容易2023年則回升至768萬對，但隔年2024年再度下跌至610.6萬對。

報導稱，由於想要龍寶寶，2023年的結婚人數是上升的，但是適婚人口在減少，社會觀念在轉變，受教育年限越長，晚婚概率越大，現在的年輕人更加注重自我發展，很多人認為婚姻並非必選項，對婚姻的質量要求更高，再加上現在內卷，經濟壓力也大，種種原因造成了晚婚甚至不婚現象增多。

分析指出，現在的突破口應該是遏制社會的內卷，加大政策的支持力度，減輕結婚生育和養育的成本，減輕年輕人的生活工作壓力，讓年輕人有時間去談戀愛，願意結婚、敢於結婚、能夠結婚，這才是破題的關鍵。

此外，還有一個原因是，現在的婚姻法分得太細，條條框框都在保護各自的權益，似乎結了婚的兩個人還是兩個獨立個體，沒有融為一體。在這種情況下，結婚和離婚都可能有諸多爭執，年輕人為什麽要結婚自找麻煩？

再加上，生活成本高、壓力大，結婚之後養育孩子是一筆很大的消費，年輕人就更加不願意結婚了；而結婚或不結婚已成為一種生活態度，很多人早已看淡。