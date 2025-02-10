江蘇官媒反思為何南京落後杭州6小龍？ 胡錫進：有勇氣

杭州官方1月將宇樹科技等本土六家科技創新企業稱為「杭州六小龍」。(取材自Ｘ平台)

總部位於浙江杭州的DeepSeek 獲全球熱捧，宇樹科技人形機械人現身央視春晚「扭秧歌」，令杭州科企「六小龍」備受關注。江蘇省府機關報「新華日報」旗下新媒體「交匯點」7日起連發三文，批評南京新興產業落後杭州，質問南京為何發展不出杭州六小龍。在中國當下言論環境，環球時報前總編胡錫進認為本省主流媒體反思本省省會差距需勇氣，屬罕見。

上游新聞報導，交匯點7日發文「DeepSeek為什麼會出現在杭州？」指DeepSeek崛起得益於杭州產業土壤；8日又發「為什麼南京發展不出杭州六小龍？」直接對比南京與杭州，檢討城市在發展、產業和氛圍等多方面的不同，認為南京高校、科研、人才超過杭州，「怎麼最後還是杭州DeepSeek破圈？」

第三篇文章「杭州有DeepSeek，南京有什麼？」建議，在產業周期潮起潮落中，南京毋須擔心「風口缺席」，而需堅守「長坡厚雪」。

胡錫進表示，若民間抱怨也罷，官媒公開質問該省省會，這種做法在當下稱得「破圈」，需勇氣。現在一些城市注重總結成績，內部討論問題，但在公開場合則淡化處理，點到即止；江蘇主流媒體勇敢示範直面本省省會問題，引人深思。