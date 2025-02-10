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中國政府催婚難敵經濟現實 結婚對數年減20%

中央社／台北10日電
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中國結婚登記數在2023年回升後，2024年再度下跌，減少幅度逾2成。（香港文匯網）
中國結婚登記數在2023年回升後，2024年再度下跌，減少幅度逾2成。（香港文匯網）

中國人不婚的傾向越來越明顯，根據最新統計數據，2024年共610.6萬對新人辦理結婚登記，與2023年相比，減少了157.4萬對，年減20.5%。同時，共有262.1萬對夫妻辦理離婚登記，年增1.1%。

據澎湃新聞，中國民政部近期發布2024年第4季的民政統計數據，顯示中國人的結婚意願持續下降。

數據指出，2024年全國登記結婚的新人共610.6萬對，較2023年的768萬對，下降了157.4萬對，年減幅約20.5%；另一方面，離婚的情形則略有增加，2024年共有259.3萬對夫妻辦理離婚，較2023年增加2.8萬對，年增約1.1%。

報導指出，全中國的結婚登記數已持續下跌多年。

2013年時，全年結婚登記數量為1346.9萬對，2014年開始逐年下降，隨後於2019年跌破1000萬大關，2021年跌破800萬大關，2022年降至683.5萬對，而2023年則回升至768萬對。

據美國之音，中國經濟情勢差，年輕人面臨減薪、裁員，或甚至根本找不到工作的情況下，完全沒有結婚的念頭，因為婚後還得面臨雙方父母與孩子的經濟負擔，壓力相當大。這個情況也進一步讓中國的生育政策受挫。

此外，也有專家指出，中國社會始終未解決男女地位平等問題，天價聘金、買房成為結婚入場券等畸形文化，讓年輕世代更難走入婚姻。

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