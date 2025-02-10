杭州AI主播春節上陣0失誤 播音學生壓力大：去念法律好了

杭州新聞聯播AI主播小雨。(取材自紅星新聞)

近來多個新聞節目創新使用AI 數字人進行新聞播報，且做到了0失誤率，引發社會關注AI浪潮席卷之下，數字主持人的出現，會不會搶走相關科系學生的飯碗。據報導，已有播音專業學生感到壓力而選擇考研換方向，但也有傳媒領域專家指出，認為人工智慧 會替代真人主播或記者是杞人憂天。

紅星新聞報導，杭州文化廣播電視集團的「杭州新聞聯播」節目在農曆春節 時使用AI數字人進行新聞播報，且做到了0失誤率，是中國首檔「全數字人主持播報」的聯播類新聞節目。從去年開始，央視、日照廣播電視台等多家媒體就已開始推出AI主播，央視多檔節目也將AI製作的動畫用於新聞播報中。

「播音專業學生碎了」、「真人主持人年過完後還有班上嗎？」面對杭州新聞聯播推出的數字主持人，不少網友在留言區發出以上感慨。

就讀北京某高校一名播音專業的大三生小陳（化名）表示，心理確實多了壓力，「過去以為練好台詞，說好普通話，有個好學歷，好模樣，就能在電視台找份工作」。小陳認為，自己無法在精準念稿、識別文稿偏僻詞、保持普通話標準等功能上勝過AI，因此她早已有了讀研換專業的想法，認為需要有人工智慧無法替代的技能傍身，考慮攻讀法律。

央視此前推出的AI主播。(取材自紅星新聞)

不過，就讀四川某院校播音專業的小張（化名）則認為，主播行業不會被AI主持人替代，「因為AI主持人只是在復刻新聞主持人，並不能在專業性上真正替代」。小張表示，AI主持人提醒學生應該學好人工智慧技術，但人與人面對面的情感交流、採訪寫作等，仍需真人來完成。

「淘汰的是完全拒絕新技術的人，而非是搶奪所有新聞人的飯碗」，重慶大學新聞學院教授、博士生導師劉海明表示，認為人工智慧會替代真人主播或記者是「杞人憂天」。他說，以目前的技術無法讓數字人處理新聞播報過程中的突發狀況，尤其是面對面的專訪，需要有獨立判斷的新聞寫作以及暗訪等工作，數字主播還無法實現以情入境地進行採訪交流。